حوارات الطاولة المستديرة تناقش التحديات والفرص

نظمت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع ستة حوارات طاولة مستديرة، تناول فيها الخبراء والمتخصصون من كبرى شركات التقنية ومنصات التواصل العالمية وأهم المؤثرين وصُنّاع المحتوى العالميين، التطورات التي تشهدها العديد من قطاعات صناعة المحتوى في الإعلام الجديد، وأهم التحديات التي تواجهها والفرص التي تقدمها.

وناقشت حوارات الطاولات المستديرة أحدث الاتجاهات والتوجهات التي ترسم مستقبل صناعة المحتوى في العالم، والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع، بما يتيح لصُنّاع المحتوى الموهوبين والمتدربين تطوير مهاراتهم، ويُعزّز فرصهم في التوسع والانتشار والوصول إلى الجمهور المستهدف ومضاعفة عدد المتابعين.

واستهدفت الحوارات إثراء خبرات صُنّاع المحتوى، وتزويدهم بمهارات عملية في مختلف جوانب الصناعة.