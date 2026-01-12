حصاد قمة المليار متابع.. صانعة أولى للأثر وأرقام قياسية

وسط تفاعل غير مسبوق وإقبال قياسي، أسدلت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، أمس، الستار على فعاليات نسختها الرابعة، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستنظم فعاليات النسخة الخامسة من القمة، خلال الفترة من الثامن إلى 10 يناير 2027، بأجندة تواكب أبرز المستجدات في مجال صناعة المحتوى، وتواصل تحفيز صنّاع المحتوى والمؤثرين على تبني المحتوى الهادف وصناعة الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم، والإنسانية قاطبة، وترسيخ ريادة الإمارات في قطاع الإعلام الرقمي، واقتصاد صناعة المحتوى على الصعيد العالمي.

وتشكل النسخة المقبلة من القمة مرحلة جديدة لمواصلة مسيرة النجاح الممتدة للحدث العالمي منذ انطلاقته، والذي شهد، على مدار الدورات الأربع، تواتراً مطرداً، سواء في ثراء وتنوع أجندته، أو عدد المتحدثين من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين المرموقين، فضلاً عن المشاركة الواسعة لصنّاع المحتوى والمؤثرين.

وشهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع تفاعلاً غير مسبوق من خلال نجاحها في استقطاب ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حل الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (#1BillionSummit) من بين أكثر الوسوم متابعة حول العالم، على مدار أيام انعقاد القمة.

قفزات استثنائية

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي: «حققت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع قفزات استثنائية، مرسخة ريادة دولة الإمارات في اقتصاد صناعة المحتوى، مع التركيز على المحتوى الهادف القادر على صناعة الأثر الإيجابي للمجتمعات، وهو ما يعكسه بوضوح وصول عدد الحضور لأكثر من 30 ألف شخص، وبمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، ما يؤكد التأثير الواسع للقمة، ودورها المتصاعد عاماً تلو الآخر في هذا القطاع المتنامي».

وأضاف: «شكلت أجندة القمة مظلة تستوعب القضايا الأكثر إلحاحاً وأولوية في اقتصاد صناعة المحتوى، عبر 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل تحدث خلالها أكثر من 500 متحدث وخبير عالمي، يتابعهم أكثر من 3.5 مليارات متابع، وعززت موقعها العالمي كصانعة أولى للأثر من خلال تدشين شراكات استراتيجية مع خمس منصات عالمية كبرى لتعزيز صناعة المحتوى الهادف، ما يشكل التزاماً ذاتياً للقمة بشعارها (المحتوى الهادف) عبر تلك الشراكات المهمة».

وتابع القرقاوي: «عكس تركيز أجندة القمة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، نهجاً ثابتاً لدعم صناع المحتوى، عبر تخصيص جانب كبير من أجندتها، لتمكينهم من أحدث الأدوات وأكثرها قدرة على مساعدتهم على صناعة الأثر الأوسع، حيث أطلقت قمة المليار متابع في هذا الإطار، مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار، وشهدت مسابقتها مشاركة أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة، إضافة إلى العديد من الجلسات وورش العمل التي تناول فيها المتخصصون أحدث التطورات في استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم صناعة المحتوى، وهو ما يمثل استباقاً لمستقبل هذا القطاع، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الزاخرة بالفرص، وأكثرها تأثيراً في الإطلاق في كل القطاعات الأخرى».

وأكمل: «هذا النجاح الكبير الذي تواصل قمة المليار متابع تحقيقه، يلعب دوراً حاسماً في تشكيل المستقبل، وهو محفز لنمو أعمالها في الدورات القادمة، وهذه القمة التي تعتبر الأكبر عالمياً في اقتصاد صناعة المحتوى، تعكس توجهاً استراتيجياً في دولة الإمارات لترسيخ قطاع اقتصادي مستدام ومملوء بالفرص في هذا المجال».

وقال القرقاوي: «البنية التحتية النموذجية، والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والثقة الكبرى والشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، مثلت أساساً للنجاحات التي حققتها قمة المليار متابع، وهو الأساس الذي سنواصل البناء عليه من أجل مزيد من النجاحات والمكتسبات والفرص لقطاع صناعة المحتوى، الذي نتوقع أن يواصل نموه وقفزاته وتصاعد تأثيره في الاقتصاد العالمي».

أجندة نوعية

وحققت النسخة الرابعة من القمة العديد من الأرقام القياسية، وشهدت العديد من الأحداث والمبادرات والفعاليات النوعية، لتمثل أكبر قمة تجمع صانعي المحتوى في العالم، وضمت قمة المليار متابع في نسختها الرابعة أجندة نوعية بأكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل تحدث خلالها أكثر من 500 متحدث وخبير عالمياً، إذ ركزت الأجندة في هذه النسخة على محورين أساسيين، الأول: تحويل صنّاع المحتوى لصناع أثر، من خلال صناعة محتوى هادف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقت القمة في هذا الإطار مبادرات عالمية نوعية عدة، في مقدمتها «جائزة صناع المحتوى التعليمي»، بالتعاون مع «تيك توك»، والتي تم تكريم الفائز فيها خلال فعاليات اليوم الثاني، واستهدفت الجائزة دعم صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي وتكريم أفضل المعلمين، حيث شارك فيها 610 آلاف مشارك ونتج عنها 320 ألف فيديو حصدت 1.8 مليار مشاهدة على منصة «تيك توك».

وأطلقت القمة كذلك خمس شراكات استراتيجية مع يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، ومنصة إكس، وميتا، لدعم المحتوى الهادف، كما تناول المتحدثون خلال الجلسات موضوعات متنوعة عن المحتوى الهادف، تشمل التوعية المالية والتعليم والصحة والمجتمع وريادة الأعمال.

وركز المحور الثاني على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، حيث أطلقت قمة المليار متابع في هذا الإطار، مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار، وشارك أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة في المسابقة، وتم خلال اليوم الثاني من القمة تكريم المخرج زبير الجلاصي عن فيلمه «ليلي» الفائز بالجائزة، فيما ضمت أجندة القمة العديد من الجلسات وورش العمل، تناول فيها المتخصصون أحدث التطورات في استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم صناعة المحتوى.

مشروع إنساني

أطلقت قمة المليار متابع مع صانع المحتوى العالمي، Mr. Beast، المؤثر الأكثر متابعة على «يوتيوب»، حملة «1Billion Acts of Kindness» (مليار عمل مجتمعي)، وارتكزت فكرتها على أن يقوم كل صانع محتوى بعمل مجتمعي والتقدم به للحملة، حيث تم اختيار 20 صانع محتوى عالمياً لعمل مشروع إنساني بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة «فاركي»، وأثمرت الحملة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي، حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أسابيع.

• 2027 تعود «القمة» بدورتها الخامسة خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل.

• 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل.

محمد القرقاوي:

• الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، مثلت أساساً للنجاحات التي حققتها «القمة».

• النجاح الكبير الذي تواصل قمة المليار متابع تحقيقه، يلعب دوراً حاسماً في تشكيل المستقبل.