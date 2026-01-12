«إكس كافيه» تقدم حلولاً إبداعية

بهدف تمكين صُنّاع المحتوى من تطوير علاماتهم الشخصية، وتوسيع نطاق وصولهم، وتعزيز فرص تحقيق الدخل من محتواهم، نظمت منصة «إكس»، إحدى أبرز منصات التواصل الاجتماعي، سلسلة من الجلسات الرئيسة وورش العمل، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي اختُتمت أمس، وقدمت جلسات «إكس كافيه»، استراتيجيات عملية تناسب مختلف فئات صُنّاع المحتوى، بدءاً من المبتدئين في مجال صناعة المحتوى، وصولاً إلى الأسماء البارزة الساعية إلى تعظيم الاستفادة من المزايا المتقدمة والحلول الإبداعية التي توفرها منصة «إكس».

ومن أبرز الفعاليات التي استضافتها المنصة، سلسلة جلسات حملت عنوان «الإبداع على منصة إكس»، قدمت رؤية متكاملة حول تحقيق النجاح في مجالات المحتوى المتخصصة، وفي جلسة «الإبداع على منصة إكس: الألعاب الإلكترونية»، تم استعراض الأساليب التي يتبعها كبار المؤثرين ومؤسسات الرياضات الإلكترونية في بناء قواعد جماهيرية واسعة، كما قدمت كلٌ من وداد سالم، شريك العملاء، وألكساندرا تاسيتش، مدير أول حسابات العملاء في «إكس»، جلسة «الإبداع على منصة إكس: أسلوب الحياة».