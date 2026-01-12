الدراما الإماراتية في رمضان 2026 تفتح قلبها للفنانين العرب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد صناعة الدراما حالة من النشاط للانتهاء من الأعمال المرشحة للمشاركة في الموسم الدرامي الأبرز هذا العام، وحجز مكان لها على الشاشات.

وفي عام 2026 تواصل الدراما الإماراتية حضورها البارز عبر عدد من الأعمال التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، وتتنوع فيما تطرحه من قضايا وأفكار، كما اتسمت بمشاركة لافتة لعدد من صنّاع الفن من مختلف الدول العربية الذين يعبّرون من خلال مشاركاتهم عن طبيعة مجتمع الإمارات، الذي يحتضن ما يزيد على 200 جنسية يتعايش أصحابها في سلام وتسامح.

في مقدمة أعمال رمضان هذا العام، مسلسل «وديمة وحليمة»، الذي يواصل نجاحاته من خلال جزء خامس يعرض في رمضان المقبل، بعد أن تصدر استطلاعات الرأي الجماهيرية لأفضل الأعمال التي عرضت في رمضان الماضي، لما يتميز به من طابع محلي يعبّر عن مجتمع الإمارات في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وما يقدمه من مواقف كوميدية بين الجارتين وتفاعل الجيران مع هذه المواقف، وهو من إخراج محمد إبراهيم، وتأليف جاسم الخراز.

ويجمع العمل نخبة من الفنانين، في مقدمتهم: سعاد علي (وديمة)، وملاك الخالدي (حليمة)، ومرعي الحليان، إلى جانب كوكبة من الفنانين.

أيضاً مسلسل «لحظات مسروقة»، الذي تنتجه شركة «جرناس»، ويضم نخبة من الفنانين، في مقدمتهم: أحمد الجسمي، وسميرة أحمد، وحبيب غلوم، وهيفاء حسين، ومحمد الدوسري. وقامت بكتابة العمل الكاتبة أنفال الدويسان، وأخرجه المصري أحمد البنداري، ويناقش العديد من القضايا الحياتية عبر مجموعة من القصص الإنسانية التي تدور أحداثها في 30 حلقة.

احتضان الدراما الإماراتية لفنانين من جنسيات مختلفة يبرز أيضاً في مسلسل «الباء تحته نقطة» في موسمه الثاني، الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي، داخل مدرسة لتعليم الكبار من السيدات، وما يدور من أحداث ومواقف كوميدية بين فريق العمل، وهو من تأليف الكاتبة منى الظاهري، وإخراج هبة الصياغ، ويتكون من 30 حلقة.

وشهد الموسم الأول من العمل مشاركة نخبة من نجوم العالم العربي، منهم من الإمارات الفنانون جابر نغموش، وفاطمة الحوسني، ولطيفة المجرن، ومن مصر الفنانة سوسن بدر، والفنانة إيمان السيد، ومن سورية الفنانة شكران مرتجى، إلى جانب ممثلين آخرين من العراق، وغيرها من الدول العربية، في توليفة تعبّر عن طبيعة المجتمع في الإمارات ببساطة وتلقائية.

بينما يجمع مسلسل «البخت»، مجموعة من الفنانين العرب، بما يسهم في الوصول بالدراما إلى شريحة واسعة من المشاهدين في العالم العربي، منهم الفنان الإماراتي، مروان عبدالله صالح، ومن مصر الفنانون نسرين أمين، وأحمد عبدالعزيز، وعبير صبري، وأحمد وفيق، ومجدي كامل، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام.

ويجمع المسلسل الإماراتي «الضربة القاضية»، وهو اسم مبدئي قد يتم تغييره، نخبة من الفنانين العرب، من بينهم خالد القيش، وكندة حنا، ويوسف الحسني، وحسين سعيد، وفاطمة البستكي، وآلاء شاكر، ودوجانة عيسى، ومي إبراهيم، ومن إخراج ميار النوري، ويتناول العمل في 15 حلقة، رحلة الحوسني في عالم القتال، والخطوط الدرامية التي تتقاطع خلالها مع صراعات المافيا، في مزيج يجمع بين الآكشن والتشويق والدراما الإنسانية.

مشاركة سودانية واسعة في «حنين»

بإنتاج إماراتي يتمثل في شركة المزن للإنتاج الفني والإعلامي، يأتي مسلسل «حنين»، الذي يشهد مشاركة سودانية واسعة، فيضم في بطولته أحمد الجقر، وروبي كمال، ومن إخراج علي بطة.

وتدور أحداث المسلسل حول الحنين إلى الوطن، وتجارب المغتربين، في محاولة لتقديم عمل يحمل بصمة إنسانية، ويشكل إضافة للدراما السودانية.

