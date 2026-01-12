حاضنة تدعم صُنّاع المحتوى.. من البداية إلى النهاية

كشف مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالتعاون مع Amazon Ads، عن «حاضنة أمازون لصُنّاع المحتوى»، لتمكين صُنّاع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة، وتوسيع نطاقها عبر منصة Amazon.ae.

جاء ذلك خلال توقيع مقر المؤثرين وAmazon Ads اتفاقية شراكة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي اختتمت أمس، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، ودعم صُنّاع المحتوى عبر تمكينهم من توسيع أعمالهم، وفي الوقت نفسه، فتح آفاق جديدة لتوليد الإيرادات أمام صُنّاع المحتوى، وتقديم منتجات فريدة لعملاء Amazon.ae.

وستزود «حاضنة أمازون» صُنّاع المحتوى المؤهلين ضمن شبكة مقر المؤثرين، بدعم متكامل من البداية إلى النهاية، بالاعتماد على خبرات «أمازون» وبنيتها التحتية وأدوات البائعين المتاحة لديها، كما سيتمكن صُنّاع المحتوى الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة والذين يبيعون منتجاتهم عبر موقع Amazon.ae، من إدراج وبيع منتجاتهم عبر متاجر «أمازون »المتاحة حول العالم، من خلال برنامج تسجيل البيع العالمي الذي يربطهم بشبكة تضم مئات ملايين العملاء.

وسيحصل المشاركون على تعليم وإرشاد شامل، يشمل أساسيات التجارة الإلكترونية، وتطوير أفكار المنتجات، والتسويق الرقمي، واستراتيجيات استقطاب العملاء، وبناء العلامات التجارية في العصر الرقمي، إضافة إلى فرص التجارة في مجالات الألعاب والترفيه.

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي: «رسّخت دولة الإمارات مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً لاقتصاد صُنّاع المحتوى، وتُجسّد مبادرات، مثل (حاضنة أمازون لصُنّاع المحتوى) كيفية ترجمة هذه الرؤى إلى فرص ملموسة لروّاد الأعمال من صُنّاع المحتوى، فمن خلال تمكين صُنّاع المحتوى من بناء أعمال رقمية مستدامة عبر Amazon.ae، فإننا ندعم قصص النجاح، ونسهم في تنمية جيل جديد من المبتكرين الذين سيسهمون في تشكيل مستقبل التجارة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات».

من جانبه، قال المدير العام لـAmazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، رايان كراكي: «يدخل اقتصاد صُنّاع المحتوى مرحلة تحول تلتقي فيها قوة التأثير مع الابتكار، فصُنّاع المحتوى هم الأقدر على فهم جماهيرهم، ومعرفة ما يلقى صدى حقيقياً لديهم، وما ينقصهم، وما تريده مجتمعاتهم فعلاً».

وأضاف: «تأتي (حاضنة أمازون لصُنّاع المحتوى) لسد الفجوة بين هذه الرؤى الفريدة والنجاح التجاري، ونحن فخورون بالتعاون مع مقر المؤثرين، لتوفير الدعم اللازم لصُنّاع المحتوى في الإمارات، وتحويل رؤاهم الإبداعية إلى أعمال مزدهرة تخدم ملايين العملاء عبر Amazon.ae».

مبادرة «صندوق المحتوى الاجتماعي»

أطلق مقر المؤثرين، بالشراكة مع منصة الفان (ALFAN)، المنصة الرقمية المخصصة لصُنّاع المحتوى، «صندوق المحتوى الاجتماعي» بقيمة خمسة ملايين درهم.

وتهدف المبادرة إلى تمكين ودعم صُنّاع المحتوى المتخصصين في المجالات الاجتماعية والأسرية، وتمويل إنتاجهم الإبداعي عالي الجودة، والذي يهدف إلى دعم التماسك الأسري، وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتنشئة الأجيال الجديدة على الألفة والمودة والأهداف النبيلة.

وأكّد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، أهمية المبادرة، وقال: «يُجسّد صندوق المحتوى الاجتماعي رؤيتنا في قمة المليار متابع، الهادفة إلى بناء منظومة إبداعية متكاملة، ويفتح المجال أمام صُنّاع المحتوى الموهوبين والمبدعين، للوصول إلى أحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتخصصة في التطوير المهني، بهدف تمكينهم من إنتاج محتوى مبتكر وهادف وذي أثر إيجابي في الأسرة والمجتمع»، وأضاف: «يستهدف صندوق المحتوى الاجتماعي تعزيز المعرفة ونشر الوعي وبناء حوارات بناءة حول أهم قضايا الأسرة، ونسعى إلى تحويل الأفكار التي يقدمها صُنّاع المحتوى إلى مشروعات إبداعية مستدامة وذات أثر ملموس».

عالية الحمادي:

• من خلال «المبادرة» ندعم قصص النجاح، ونسهم في تنمية جيل جديد من المبتكرين.

رايان كراكي:

• فخورون بتوفير الدعم لصُنّاع المحتوى في الإمارات، وتحويل رؤاهم لأعمال مزدهرة.