راشد بن حميد: نجاح «قمة المليار» يبرز إمكانات الإمارات الكبيرة

أكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الإقبال الكبير الذي تشهده قمة المليار متابع على المشاركة في فعالياتها من صُنّاع المحتوى والخبراء والمتخصصين والشركات العالمية، إضافة إلى أجندتها النوعية التي تواكب التطورات المتلاحقة في مجال اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، يؤكدان أن دولة الإمارات تقوم بدور مؤثر في دعم نمو القطاعات المستقبلية، ومنها اقتصاد صناعة المحتوى، جاء ذلك خلال حضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أمس، جانباً من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها أمس، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

ورافق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الجولة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، ونائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، على جانب من أبرز مستجدات القمة، مشيراً إلى أن نجاحها وتحولها إلى الحدث الأبرز في مجال صناعة المحتوى، هو انعكاس للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات، ومكانتها الرائدة في قطاع اقتصاد صناعة المحتوى، ونهجها الثابت في رعاية واحتضان ودعم أصحاب المواهب والابتكارات وتمكين روّاد الأعمال والمستثمرين، لاسيما في المشروعات المبتكرة والإبداعية ذات الصلة بصناعة المحتوى والإعلام الرقمي.