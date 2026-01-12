أمسيات «مهرجان الشعر العربي» تتواصل بصحبة 7 مبدعين

شهدت الأمسية الشعرية السادسة، التي نُظّمت ضمن فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الشارقة للشعر العربي، مساء أول من أمس، مشاركة سبعة شعراء، يمثلون تجارب متنوعة من مختلف البلدان العربية، على منبر بيت الشعر في الشارقة.

وتألق في الأمسية الشعراء: محمد عريج (المغرب)، ومضر الألوسي (العراق)، وناصر الغساني (سلطنة عُمان)، وجبر بعداني (اليمن)، ومحمد ولد أدومو (موريتانيا)، وأسيل سقلاوي (لبنان)، والدكتور خليفة بن عربي (البحرين)، فيما أدار الأمسية وقدم فقراتها عبداللطيف محجوب (السودان).

وتناوب الشعراء المشاركون على إلقاء قصائدهم، حيث قدّم كل شاعر مقطوعة، تتميز بتنوّع موضوعاتها، ما أضفى على الأمسية ثراءً فنياً وتنوّعاً في الأساليب والرؤى الشعرية، وفي ختام الأمسية كرّم رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، محمد إبراهيم القصير، الشعراء المشاركين، تقديراً لإسهاماتهم الإبداعية التي أسهمت في إثراء الأمسية.

• المشاركون تناوبوا على إلقاء قصائدهم، حيث قدّم كل شاعر مقطوعة، تتميز بتنوّع موضوعاتها.