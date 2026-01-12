العازف المخضرم بوب وير يودّع الغيتار

قالت أسرة الموسيقي الأميركي المخضرم، بوب ⁠وير، عازف الغيتار الإيقاعي لفرقة غريتفول ديد - الذي شارك في ‌تأسيسها، وساعد في إدارة مسيرتها على مدار عقودٍ شهدت الكثير من التغييرات والنجاحات - إنه توفي عن 78 عاماً.

وأضافت الأسرة، في بيان، أول من أمس، أن تشخيص إصابته ⁠بالسرطان تم في يوليو الماضي، وأنه «توفي متأثراً بمشكلات صحية رئوية صاحبت ذلك» محاطاً بأحبائه.

وأصبح «بوبي» عبر السنوات مؤلف أغنيات، وساعدت وسامته واختياراته المتنوعة ​على توسيع نطاق ​جاذبية الفرقة.

ووصفت صحيفة «الإندبندنت» وير بأنه «أعظم عازف غيتار في موسيقى الروك، وإن كان الأكثر غرابة».