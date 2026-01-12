العازف المخضرم بوب وير يودّع الغيتار
قالت أسرة الموسيقي الأميركي المخضرم، بوب وير، عازف الغيتار الإيقاعي لفرقة غريتفول ديد - الذي شارك في تأسيسها، وساعد في إدارة مسيرتها على مدار عقودٍ شهدت الكثير من التغييرات والنجاحات - إنه توفي عن 78 عاماً.
وأضافت الأسرة، في بيان، أول من أمس، أن تشخيص إصابته بالسرطان تم في يوليو الماضي، وأنه «توفي متأثراً بمشكلات صحية رئوية صاحبت ذلك» محاطاً بأحبائه.
وأصبح «بوبي» عبر السنوات مؤلف أغنيات، وساعدت وسامته واختياراته المتنوعة على توسيع نطاق جاذبية الفرقة.
ووصفت صحيفة «الإندبندنت» وير بأنه «أعظم عازف غيتار في موسيقى الروك، وإن كان الأكثر غرابة».
