«ذاكرة الوطن».. صور تاريخية للشيخ زايد بعدسة «مبارك بن لندن»

خصص الأرشيف والمكتبة الوطنية ركناً خاصاً لعرض مجموعة نادرة من الصور التاريخية للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التقطتها عدسة الرحالة والمستكشف البريطاني، ويلفريد ثيسيجر، ضمن منصة «ذاكرة الوطن» في مهرجان الشيخ زايد، في توثيق بصري يجسّد مرحلة مفصلية من تاريخ دولة الإمارات.

وتعرض «ذاكرة الوطن» عدداً من الصور التاريخية، التي يعود معظمها إلى عام 1948، حين التقى ثيسيجر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في حصن المويجعي بمدينة العين، في واحدة من المحطات البارزة التي وثقت ملامح القيادة والحياة الاجتماعية في تلك المرحلة.

وتكتسب صور الشيخ زايد التي التقطتها عدسة ثيسيجر، إلى جانب ما دوّنه في كتاباته عن دولة الإمارات والمنطقة، قيمة تاريخية وإنسانية، إذ عكست مشاهداته الميدانية جوانب مهمة من حياة البدو وسكان شبه الجزيرة العربية، مستنداً إلى علاقة وثيقة بالمجتمع المحلي، حيث كان يتحدث اللغة العربية، ويحترم العادات والتقاليد، ويرتدي الزي المحلي، ما أكسبه لقب «مبارك بن لندن».

ويُعد ويلفريد ثيسيجر من أبرز الرحّالة والمستكشفين الغربيين الذين ارتبط اسمهم بالمنطقة، إذ قام برحلات استكشافية في صحراء الربع الخالي خلال أربعينات القرن الماضي، رافقه فيها أبناء القبائل، وعاش خلالها تفاصيل حياتهم اليومية، موثقاً عاداتهم وتقاليدهم وأساليب عيشهم في بيئة صحراوية قاسية، وذلك قبل اكتشاف النفط وبداية التحولات الحديثة.

• 1948 العام الذي يعود إليه معظم الصور المعروضة.