فرع موسمي لـ «مدرسة محمد بن زايد للصقارة»

أطلق نادي صقّاري الإمارات فرعاً موسمياً لمدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ضمن مشاركته في مهرجان الشيخ زايد، وذلك عبر منصّة تعليمية متكاملة، تتيح لزوار المهرجان التعرّف إلى برامجها التعليمية والتسجيل فيها، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الوصول إلى هذا المجال المعرفي الأصيل.

ويُقدّم الفرع الموسمي، الذي تتواصل أنشطته حتى 22 مارس المقبل، باقة من البرامج التعليمية، تشمل التعريف بالصقور وأنواعها وطرق رعايتها وتدريبها، ومبادئ الصيد بالصقور وفق أسس الاستدامة، إلى جانب فراسة الصحراء، وآداب السنع، وتقاليد الضيافة الإماراتية الأصيلة، ضمن منظومة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويمثّل إطلاق الفرع الموسمي ضمن مهرجان الشيخ زايد خطوة استراتيجية لتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التعليمية، وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل المباشر معها والتسجيل فيها خلال فترة المهرجان.

ويشهد جناح نادي صقّاري الإمارات في مهرجان الشيخ زايد إقبالاً لافتاً من الزوار من مختلف الجنسيات، حيث يطّلعون على مبادرات النادي ومشاريعه في صون الصقارة وتعزيز قيمها، وتُعدّ مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، التي تأسست عام 2016، من أبرز المبادرات التعليمية المتخصصة في تعليم الصقارة وفراسة الصحراء، إذ خرّجت خلال تسعة مواسم تعليمية أكثر من 6696 طالباً وطالبة، فيما سجّل الموسم التاسع 2024–2025 رقماً قياسياً بمشاركة 1622 طالباً وطالبة، وهو الأعلى في تاريخها.

• 6696 طالباً وطالبة خرّجتهم «المدرسة» على مدار تسعة مواسم.