«مفتي منك» في حوار عن الإيمان والحياة

أكد الداعية الإسلامي العالمي صانع المحتوى الديني، الذي يتابعه أكثر من 35.6 مليون شخص، مفتي إسماعيل منك، الشهير باسم «مفتي منك»، أن الإيمان الصادق والمتوازن يظل مصدراً أساسياً للطمأنينة والاتزان النفسي، في عالم يتسم بالتسارع والضجيج وتعدد المؤثرات، مشيراً إلى أن جوهر الإيمان يقوم على الرحمة والتسامح والفهم العميق للإنسان وظروفه، بعيداً عن المثالية المطلقة أو الأحكام القاطعة.

جاء ذلك خلال جلسة «حوار عن الإيمان والحياة والغايات»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي اختتمت، أمس، في دبي، وتناولت دور الإيمان في ترسيخ السلام الداخلي، وإعادة تعريف الغاية في الحياة بمعزل عن مفاهيم النجاح الشكلي والمكانة الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة التحديات المعاصرة المرتبطة بالشك والضغط النفسي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا «مفتي منك» إلى احترام اختلاف مستويات الفهم والتجربة الإيمانية بين الأفراد، مشدداً على أن لكل إنسان رحلته الخاصة، وأن دور الداعية يقتصر على الإرشاد والتوجيه لا إصدار الأحكام، مؤكداً أن الرحمة والفهم يمثلان جوهر الخطاب الديني المؤثر.