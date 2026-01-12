مؤثر أسترالي: الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة

اعتبر مؤسس شركة «Absolutely AI»، المؤثر الأسترالي جايمي فان ليووين، أن الذكاء الاصطناعي أفضل مساعد لصانعي المحتوى، وأنه سيقوم بالمهمة كلها قريباً، بما لهذا من تأثير سلبي في طبيعة الإبداع البشري، على الرغم من كونه من أشد مؤيدي الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، بناء على تجربته الشخصية وتجارب غيره من مؤثرين ومبدعين.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «هل أنت صانع محتوى إذا كان الذكاء الاصطناعي يروي قصتك؟»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح «مساعداً إبداعياً» لكثير من المخرجين السينمائيين، يستعينون به لإبداع أفضل صورة سينمائية، وأشهرهم وأهمهم جيمس كاميرون، وختم بأن «الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل قواعد اللعبة، بإمكاناته اللامحدودة وقدرته على الوصول إلى الجميع، وإسهامه في تسويق المنتج الإعلامي وترويجه، ليصبح عاملاً أساسياً في رواية القصص، وبميزانية وفريق محدوديْن».