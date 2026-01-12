من 35 مليون متابع إلى صفر.. 3 خطوات لإعادة البناء

سلّط صانع المحتوى، أسامة مروة، الضوء على مقاربة عملية للتعامل مع أحد أكثر السيناريوهات تحدياً في عالم المنصات الرقمية، يتمثل في فقدان الجمهور الرقمي بالكامل، مستعرضاً كيفية إعادة بناء الحضور الرقمي واتخاذ قرارات واعية في بيئة تتّسم بتغيّر الخوارزميات وتسارع التحولات.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «إذا تحوّل 35 مليون متابع إلى صفر: كيف سأعيد البناء؟»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وتناول مروة منهجاً يتضمن ثلاث خطوات لإعادة بناء الحضور الرقمي، يقوم على وضوح التوجّه والالتزام بالمجال المختار بوصفه الأساس في بناء العلاقة مع الجمهور، إلى جانب التعامل الواعي مع صيغ المحتوى المختلفة والحضور عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى ما وصفه بأسلوب استقطاب المتابعين، والذي يعتمد على التفاعل الذكي مع جماهير من متابعي صنّاع محتوى مشاهير.