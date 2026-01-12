خبيرتان تطالبان بقاموس عالمي موحّد لاقتصاد المبدعين

طالبت المؤسِّستان لشركة «Scalable» المتخصصة في اقتصاد المبدعين، كايا يوريف، وجاسمين إنبرغ، بوضع «قاموس عالمي موحّد لاقتصاد المبدعين»، وأكدتا أن القطاع يشهد مرحلة نضج متسارعة تتطلب ذلك القاموس، باعتباره ركيزة أساسية لتنظيم هذا الاقتصاد وقياس أثره الحقيقي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «حوار مباشر مع كايا يوريف وجاسمين إنبرغ»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي اختتمت، أمس، في دبي، وأوضحت كايا يوريف أن منطقة الشرق الأوسط كانت من أولى المناطق التي تبنّت الوسائل الرقمية واقتصاد المبدعين، مدفوعة بطبيعة المشهد الإعلامي المنظم، مشيرة إلى أن غياب تعريفات موحّدة لمفاهيم مثل المبدع والمؤثر واقتصاد المبدعين، يحد من القدرة على قياس حجم القطاع وبناء نماذج اقتصادية فعالة له. وشددت على أن توحيد المصطلحات يشكّل خطوة محورية لضمان نمو مستدام ومنهجي لهذا الاقتصاد.

فيما قالت جاسمين إنبرغ إن مؤشرات التفاعل العميق، مثل التعليقات والمشاركات والحفظ، باتت الأدق في قياس أداء المبدعين، لكونها تعكس سلوك المستخدم الحقيقي على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط أصبح مركزاً عالمياً متقدماً لاقتصاد المبدعين بفضل ارتفاع مستوى الاحتراف والتنظيم.