«ديزني بلس»: انتظروا خدمة الفيديوهات القصيرة

بعد النجاح الذي حققته منصتا الفيديوهات القصيرة «تيك توك» و«ريلز»، أعلنت مجموعة الترفيه الأميركية العملاقة «ديزني» اعتزامها إضافة قسم للفيديوهات القصيرة إلى خدمة البث المباشر التابعة لها «ديزني بلس» في الولايات المتحدة، خلال العام الجاري، بهدف زيادة التفاعل اليومي للمستخدمين على «ديزني بلس».

وذكرت المجموعة، في منشور على الإنترنت، أن تجربة الفيديوهات القصيرة على «ديزني بلس» ستتطور، مع توسعها لتشمل الأخبار والترفيه، وستقدم تجربة أكثر تخصصاً وديناميكية، ما يعزز مكانة «ديزني بلس» كوجهة يومية أساسية، ونقل موقع «ديدلاين» عن «ديزني» أن مقاطع الفيديو القصيرة قد تتضمن محتوى قصيراً أصلياً، أو مقاطع معاداً استخدامها من مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهد من مسلسلات تلفزيونية أو أفلاماً، أو مزيجاً منها، ومن خلال تقديم الفيديوهات القصيرة على «ديزني بلس»، تستهدف الشركة المستخدمين الأصغر سناً الذين اعتادوا مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة على هواتفهم بدلاً من المحتوى الطويل كالمسلسلات والأفلام.