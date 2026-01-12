كارن وازن في جلسة «اعترافات»: ندمت على غياب الثقة في البدايات

شفت صانعة المحتوى ورائدة الأعمال اللبنانية، كارن وازن، أن غياب الثقة في بداياتها يُعد من أبرز ما ندمت عليه، مضيفة في جلسة بعنوان «اعترافات صانع محتوى»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أن العوائد المالية الناتجة عن الشراكات مع العلامات التجارية تمثل جانباً مهماً من مسيرة صناع المحتوى، لكنها لا تُشكل المكسب الوحيد.

ورأت أن المصداقية وبناء العلاقات والتواصل الحقيقي مع الجمهور، تُعد مكاسب لا تقل قيمة على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الضغوط المتواصلة التي يواجهها صناع المحتوى حالة دائمة، إلا أن طبيعتها تتغير مع تطور المسيرة المهنية.

وأوضحت أن التحديات تتركز في المراحل الأولى على بناء المجتمع الرقمي وجذب المتابعين، فيما تتحول لاحقاً إلى مسؤولية الحفاظ على ثقة الجمهور واستمرارية التواصل والشفافية.

وشددت على أن النمو في عالم صناعة المحتوى عنصر أساسي في المراحل المختلفة، لكنه سيف ذو حدين، إذ إن ازدياد الشهرة يرافقه ارتفاع سقف التوقعات، ما يفرض تحديات إضافية على صانع المحتوى، ولفتت وازن إلى أن من المفاهيم الخطأ الاعتقاد بأن الجهد الأكبر يقتصر على البدايات فقط، كما أن الوصول إلى أعداد كبيرة من المتابعين لا يمثل الهدف النهائي، بل إن الاستمرار في العمل الجاد هو الضامن الحقيقي للحفاظ على النجاح.

وفي ما يتعلق بتراجع الحماس بعد تحقيق الأهداف، أوضحت وازن أن ذلك شعور إنساني طبيعي لا يقتصر على صناع المحتوى، محذّرة في الوقت ذاته من التقليل من قيمة الإنجازات، وداعية إلى الاحتفاء بالنجاحات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

وكشفت عن «الخطوط الحمراء» التي لا تقبل تجاوزها في مسيرتها المهنية، وفي مقدمتها العائلة، والسلام النفسي، والقيم الشخصية التي ترفض التنازل عنها.

