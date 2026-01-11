تسبب في وفاة مغن عالمي.. "الكوكايين الوردي" يغزو أميركا ومكوناته "لغز قاتل"

حذر تقرير لموقع "أكسيوس" من انتشار مقلق لمسحوق يُعرف بـ "الكوكايين الوردي" (Pink Cocaine) في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن خطورته تكمن في عدم وجود علاج له وفي جهل المتعاطين بمكوناته الحقيقية، فيما كشفت تقارير عن العديد من الوفيات الناتجة عن "الكوكايين الوردي"، أبرزها المغني العالمي ليام باين.

كوكتيل كيميائي عشوائي

وأوضح التقرير أن هذا المخدر، الذي يُعرف في الشارع باسم "توسي" (Tuci)، هو عبارة عن خليط غير متجانس من مواد كيميائية مختلفة. تظهر التحليلات المخبرية عادةً احتوائه على مخدر "الكيتامين" وحبوب النشوة "إكستاسي"، وأحياناً يتم خلطه بمواد أشد خطورة مثل الميثامفيتامين أو الفينتانيل القاتل، مع إضافة صبغة طعام وردية اللون. وأكد الخبراء أن "لا توجد دفعتان متطابقتان"، مما يرفع خطر الجرعات الزائدة بشكل حاد.

"استيراد فكرة لا منتج"

وفي تصريح لـ "أكسيوس"، قال جوزيف بالامار، أستاذ صحة السكان في جامعة نيويورك: "إن التوسي ليس مجرد مخدر يتم استيراده، بل هو استيراد لفكرة". وأوضح أن المروجين لا يحتاجون لتهريبه كمنتج نهائي، بل يقومون بتصنيعه محلياً بخلط أي مخدرات متاحة لديهم وصبغها باللون الوردي لجعلها "جذابة بصرياً" (Instagrammable) ومناسبة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في رواجها.

ورصدت السلطات الأميركية من لوس أنجلوس إلى ميامي زيادة في عمليات ضبط هذا المخدر:

في نيويورك (2025)، تم ضبط كميات منه بحوزة أفراد مرتبطين بعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.

أظهرت تقارير الطب الشرعي في ميامي حالات وفاة متعددة مرتبطة بـ "التوسي".

كشفت تقارير أولية عن وجود "الكوكايين الوردي" في جسد المغني ليام باين (عضو فرقة One Direction سابقاً) عند وفاته في الأرجنتين عام 2024.

وذُكر المخدر خلال محاكمة شون "ديدي" كومبس، حيث شهدت مساعدة سابقة بأنه كان يُطلب منها توفيره للحفلات.

تحذيرات طبية

وتحذر مراكز السموم الأميركية من أن المستخدمين يظنون أنهم يتناولون منشطاً خفيفاً، لكنهم يصدمون بتأثيرات مهلوسة ومشاكل في القلب والتنفس. وأكدت كيتلين براون، المديرة الإدارية لمراكز السموم الأميركية، أنه "لا يوجد ترياق (مضاد) للكوكايين الوردي"، وأن العلاج يقتصر على دعم وظائف المريض الحيوية حتى يتخلص الجسم من السموم.

يُذكر أن أصل المخدر يعود إلى كولومبيا، حيث بدأ كتقليد لمادة (2C-B) المهلوسة، قبل أن يتحول إلى "علامة تجارية" لمزيج عشوائي من المخدرات المصبوغة، والتي بدأت مؤخراً بالوصول حتى إلى المناطق الريفية في أميركا.