هاكرز يسرقون 17 مليون حساب على"إنستغرام".. والمنصة تنفي وتُطمئن مستخدميها: "حساباتكم آمنة"

بعد إعلان شركة Malwarebytes الأميركية، أن مجموعة هاكرز مجهولين سرقت بيانات أكثر من 17 مليون حساب على"إنستغرام"، أطلت الأخيرة نافية.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد أنها "أصلحت المشكلة التي سمحت لجهة خارجية بطلب رسائل إعادة تعيين كلمات المرور لبعض المستخدمين. "

كما نفت حدوث اختراق لأنظمة المنصة، مؤكدة أن حسابات مشتركيها آمنة.

وكانت شركة Malwarebytes المتخصصة في الأمن السيبراني أشارت في منشور على إكس إلى أن "مجرمين سبرانيين تمكنوا من سرقة معلومات حساسة من 17.5 مليون حساب على إنستغرام، بما في ذلك أسماء المستخدمين والعناوين البريدية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها".

يشار إلى أن "إنستغرام" تعتبر ثالث أكبر شبكة اجتماعية في العالم بعد كل من "فيسبوك" و"يوتيوب" مع وجود أكثر من 2.4 مليار مستخدم نشط عليها، إذ تجذب المنصة العديد من المؤثرين والمسوقين حول العالم. لكنها تشكل أيضاً هدفاً لبعض المخترقين، الذين يأملون في سرقة المعلومات الشخصية للمستخدمين.