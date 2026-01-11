مسؤول أمني سابق ينصح المصريين: لا تحملوا هواتفكم إلى غرف النوم ودورات المياه

نصح اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، كل أسرة مصرية بوضع لاصق على الكاميرا الأمامية للهاتف، مبيناً أن الروابط المشبوهة تتيح للمخترقين تشغيل الكاميرات وتصوير ما يحدث داخل المنازل دون علم أصحابها.

وتساءل المصري "لماذا نصطحب الهواتف إلى غرف النوم ودورات المياه؟ احترموا خصوصية بيوتكم، فالهاتف يمكن أن يتحول إلى جاسوس يصور أدق تفاصيل حياتكم".

ووصف المسؤول الأمني السابق الهاتف المحمول بأنه "بصّاص" و"قنبلة موقوتة" يحملها كل شخص.

وفي حوار لبرنامج "الكنز”، على قناة "الحدث اليوم”، حذر المصري من الاستسلام الكامل للهواتف الذكية، مشيراً إلى أن الناس يعتقدون أنهم يملكون العالم عبر هذا الجهاز، بينما في الحقيقة العالم هو الذي يملكهم، محذراً من أن "الهواتف تنقل كل تفاصيل حياتكم الخاصة".

ودعا المصري إلى التعامل مع إدمان الهواتف المحمولة بنفس آليات التعامل مع إدمان المخدرات، كاشفاً أن بعض الدول مثل أميركا بدأت بالفعل في إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج هذا الإدمان، معلقاً: "جرب أن تسحب الهاتف من يد طفل عمره 5 سنوات لمدة ساعة، وستكتشف حجم الكارثة التي نعيشها".

ووضع روشتة أمنية واجتماعية للسيطرة على هذا الخطر، تضمنت تحديد وقت التشغيل وضرورة تحديد ساعات معينة لاستخدام الأبناء للهواتف، فضلاً عن ضرورة الرقابة الأبوية ومتابعة كل ما ينشر في صفحات الأولاد والمواقع التي يرتادونها، علاوة على ضرورة تفعيل السيطرة التقنية عبر كلمات المرور، وضرورة وجود وعي كامل بكيفية شحن الهاتف بعيداً عن الرأس أثناء النوم وتغطية الكاميرات.