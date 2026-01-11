عملية جراحية تتطلب الراحة التامة لعدة شهور .. هاني شاكر في المستشفى بشكل مفاجىء

أُصيب الفنان المصري هاني شاكر بأزمة صحية مفاجئة، مما استدعى تأجيل حفله المقرر على مسرح "تياترو أركان" في 23 يناير الجاري.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم، بأن شاكر عانى من مشكلة في العمود الفقري، ودخل المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن بمنزله عقب خضوعه لجراحة في العمود الفقري، وبدء مرحلة علاج تتطلب الراحة التامة إلى حين اكتمال التعافي.

وأوضحت الشركة المنظمة للحفل، عن تأجيله إلى يوم الخميس 2 أبريل المقبل، وأن قرار التأجيل جاء حرصاً على الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أن سلامته تأتي في مقدمة الأولويات، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره في أفضل حال.

وأكدت الجهة المنظمة أن التذاكر التي جرى بيعها ستظل صالحة للموعد الجديد دون أي تعديل، مشيرة إلى أن شركة الحجز ستتواصل مع الراغبين في استرداد قيمة التذاكر، في حال عدم التمكن من الحضور، كما وجّهت الشكر للجمهور على تفهّمه ودعمه، مؤكدة أن الحفل المؤجل سيكون لقاءً فنياً يليق بتاريخ هاني شاكر وجمهوره.

وفي سياق منفصل، علّق هاني شاكر مؤخراً على الشائعات المتداولة بشأن ثروته، والتي زعمت تجاوزها مليار دولار، ساخراً من تلك الأرقام، ومؤكداً أنها بعيدة تماماً عن الواقع. وقال في ظهور تلفزيوني حديث إنه لم يعمل طوال مسيرته سوى في المجال الفني، ولم يمارس أي نشاط تجاري يمكن أن يبرر مثل هذه الأرقام.

وأوضح هاني شاكر أن أكبر مبلغ أنفقه خلال الفترة الأخيرة كان على تجهيزات منزله الجديد، والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، أي ما يزيد قليلاً على مليون دولار أمريكي، معرباً عن امتنانه للحياة المستقرة التي يعيشها.