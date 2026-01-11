شاب عراقي يحتفل بعيد ميلاده مع رجال الشرطة

في حادثة طريفة فاجأ شاب من محافظة النجف عناصر الشرطة باتصاله على خط الطوارئ "911" ليس للإبلاغ عن حادث، بل لإبداء رغبته في الاحتفال معهم بمناسبة عيد ميلاده، الذي تزامن مع عيد الشرطة العراقي في 9 يناير.



وأوضحت شرطة النجف، أن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في المحافظة، و أن طلب الشاب أثار دهشة عناصر المركز، قبل أن تتحول المكالمة من إجراء روتيني إلى لحظة إنسانية دافئة.



وتفاعل العراقيون بشكل واسع مع الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك العديد منهم الصور والفيديوهات الملتقطة خلال احتفال الشاب بعيد ميلاده في مركز الشرطة، مؤكدين أن مثل هذه اللحظات الإنسانية تعكس جانباً آخر من عمل رجال الأمن بعيداً عن الإجراءات الرسمية المعتادة.