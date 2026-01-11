وصفها بأنها ثروة مصرية وعربية .. عمرو أديب يوجه نداءً عاجلاً لشيرين بعد اختفائها

وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة إنسانية عاجلة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، معرباً عن قلقه الشديد إزاء غيابها التام عن الساحة الفنية والإعلامية. وطالبها بالظهور والتحدث إلى جمهورها، في ظل حالة الغموض التي تحيط بحياتها الفنية والشخصية مؤخرًا.

وأشار أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، إلى أن شيرين واجهت أزمات عدة، منها عدم القدرة على إذاعة أعمالها الغنائية. وأضاف: "أشعر أن شيرين تتلاشى.. لا أعرف عنها شيئاً، ولا من معها، ولا حالتها الصحية، ولا حياتها الاجتماعية".

وأوضح أن شيرين ينبغي أن تظهر أمام الرأي العام لتوضيح كافة الأمور المثارة حولها، قائلاً: "ابحثوا معي عن شيرين".

ووصف أديب شيرين بأنها ثروة مصرية وعربية، متسائلاً: "أين شيرين؟ شيرين يجب أن تظهر وتوضح لأن الناس تسأل عنها وعن أحوالها.. لا أحد يستطيع الوصول إليها أو معالجة أزمة عدم ظهور أغانيها".

ولفت إلى أن شيرين أسعدت جميع المصريين، وهي ليست شخصية عادية بل موهبة حقيقية وقنبلة فنية تستحق الحفاظ عليها، موضحًا أن ظهورها الإعلامي الأول والأخير كان في برنامجه.

وتمنى أديب أن تكون رسالته هذه عاملًا مساعدًا في العثور على شيرين وتشجيعها على الظهور والتحدث أمام الرأي العام، مؤكدًا: "يجب أن نحافظ على شيرين ويجب أن تتحدث لأننا نحبها".