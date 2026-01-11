هندية ترفع دعوى ضد زوجها بعدما تبين لها أنه أصلع

تقدمت لافيكا غوبتا، المقيمة في غور سيتي أفينيو بوسط مدينة نويدا (الهند)، ببلاغ للشرطة مؤخرًا ضد زوجها وأربعة من أهله، مدعيةً أنها تعرضت للخداع عندما وافقت على الزواج منه عام 2024. ومن بين اتهاماتها، تزعم أنها وُعدت برجل ذي شعر كثيف وصحي، لكنها تزوجت رجلاً أصلع يرتدي شعرًا مستعارًا.

وبحسب محضر البلاغ الأولي المُقدم إلى مركز شرطة بيسراك، تزوجت لافيكا غوبتا من سانيام جاين في 16 يناير 2024. وتدعي الزوجة وفقا لما ينقله موقع "أوديتي" أنها تعرضت للخداع آنذاك، حيث أخفى جاين وعائلته تفاصيل عديدة عن مظهره الخارجي ومستواه التعليمي ووضعه المالي. بعد الزواج، اكتشفتُ أن زوجي لم يُكمل سوى الصف الثاني عشر، بينما تُشير بياناته الشخصية إلى حصوله على شهادة بكالوريوس في التجارة. كما كذب بشأن دخله، مُدّعيًا أنه يبلغ 18 لاخ روبية (20 ألف دولار أمريكي).

وأضافت غوبتا أنها عندما وافقت على الزواج من سانيام، وُعدت برجل ذي شعر كثيف، لكنها اكتشفت لاحقًا أن زوجها أصلع ويرتدي رقعة شعر لإخفاء صلعه.

وقال ضابط من مركز شرطة بيسراخ للصحفيين: "زعمت المرأة أيضًا أن زوجها اعتدى عليها أثناء رحلة إلى الخارج، وضغط عليها لإحضار الماريجوانا من تايلاند إلى الهند".