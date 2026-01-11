100 جمجمة بشرية في منزل سارق قبور محترف

يواجه رجل من ولاية بنسلفانيا ما يقارب 500 تهمة جنائية بعد أن أسفر تحقيق عن اكتشاف "أكثر من 100 مجموعة كاملة أو جزئية من رفات بشرية وهياكل عظمية" عُثر عليها في منزله ووحدة تخزينه، حسبما نقلت صحيفة "ميركوري نيوز" عن مسؤولين.

وأُلقي القبض على جوناثان جيرلاش، البالغ من العمر 34 عامًا، من إفراتا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن شاهده المحققون يغادر مقبرة جبل موريا، في منطقة فيلادلفيا الكبرى، "حاملًا كيسًا من الخيش، وعَتلة حديدية، وأدوات أخرى متنوعة".

وذكر المدعي العام لمقاطعة ديلاوير، تانر راوس، في بيان صحفي، أن المحققين استُدعوا إلى المقبرة عدة مرات منذ أوائل نوفمبر، إثر بلاغات عن "سلسلة من عمليات السطو على القبور والأضرحة". وأفاد المحققون بأنه تم اقتحام ما لا يقل عن 26 ضريحًا وقبرًا منذ 7 نوفمبر.

وبعد عمليات مراقبة في المنطقة عثرت الشرطة على "عظام وجماجم عديدة ظاهرة للعيان" في المقعد الخلفي لسيارة. وأفاد المحققون أن سائق السيارة، الذي تم التعرف عليه لاحقًا باسم جيرلاش، أُلقي القبض عليه، واعترف بسرقة ما يقارب 30 هيكلًا عظميًا بشريًا.

وبعد تنفيذ أمر تفتيش في منزل المشتبه به في إفراتا (غرب فيلادلفيا)، عثر المحققون على ما يعتقدون أنه 100 هيكل عظمي بشري على الأقل، بعضها كامل وبعضها جزئي، وفقًا لما ذكره المدعون.

وقال المدعي العام تانر راوس في مؤتمر صحفي: "دخل المحققون إلى ما يشبه فيلم رعب حقيقي في ذلك المنزل. إنه أمر مروع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أشعر بالحزن الشديد على كل من تأثر بهذا الأمر، وعلى كل من يمر بهذه التجربة، وعلى كل من يحاول معرفة ما إذا كان هذا الهيكل العظمي لأحد أحبائهم". ووجهت النيابة العامة إلى جيرلاش 489 تهمة، من بينها 100 تهمة تتعلق بتدنيس جثة. ويُحتجز حاليًا في سجن جورج دبليو هيل الإصلاحي بعد عجزه عن دفع كفالة قدرها مليون دولار، وفقًا لما أفاد به المسؤولون. ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 20 يناير لجلسة استماع تمهيدية.