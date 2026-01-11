لارا ترامب: دبي تجمع ثقافات العالم في مكان واحد

وصفت زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لارا ترامب، دبي بالمدينة الرائعة للعمل والحياة، وجسر إنساني واجتماعي فريد يجمع ثقافات وأعراق العالم في مكان واحد، مضيفة: «بفضل دبي، أصبح الشرق الأوسط أكثر جاذبية للعالم، فيما يتزايد شغف الغرب بالقدوم إليها لأنها تتحرك بوتيرة تطور سريعة، وستقود مستقبل المنطقة باعتبارها مدينة المستقبل».

وأشارت خلال استضافتها بجلسة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أمس: «بين أدواري المتعددة الأمومة، وهي أعظم وظيفة في العالم، وهي المحرّك الأساسي لتفكيري في تربية أجيال قوية، متوازنة، وقادرة على النجاح، عبر ترك إرث قيمي يدعمهم في مسيرة الحياة».

وأكملت لارا ترامب: «الإعلام التقليدي لم يكن دائماً صادقاً أو محايداً في الولايات المتحدة، ما دفع الجمهور للبحث عن بدائل معلوماتية، وهنا برزت المنصات الرقمية التي خلقت نوعاً من التوازن ووسّعت دائرة التواصل المباشر مع الناس».

وتابعت: «الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي يقدّمان فوائد كبيرة، لكنهما يفرضان تحديات جسيمة»، لافتة إلى أنها التقت دونالد ترامب قبل 18 عاماً، ولم تتخيّل يوماً أن تكون زوجة ابنه أو قريبة من البيت الأبيض.