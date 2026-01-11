إلفرايد سامبا ينطلق من «أثر الفراشة»: التغيير البسيط يفتح باب الفرص

طالب المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة Butterfly Effect، إلفرايد سامبا، بتبني رؤية طويلة المدى توازن بين السرعة وجودة التأثير، مبتعداً في تناوله لفكرة بناء المجتمعات الرقمية، وترويج العلامات التجارية بشكل إنساني، عن التنظير المجرد.

وانطلق سامبا في طرحه - خلال جلسة بعنوان «التركيز على تطوير مجتمعات رقمية بدلاً من ملاحقة أرقام الانتشار»، ضمن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع - من مفهوم «أثر الفراشة»، ويعني هذا المفهوم باختصار أن تغييراً بسيطاً في نقطة ما يمكن أن يؤدي، بمرور الوقت، إلى نتائج كبيرة وغير متوقعة.

ورأى أن الكثيرين من رواد الأعمال والمؤسسات يقعون في فخ انتظار اللحظة المثالية أو الحل الكامل قبل التحرك، بينما التجربة تثبت أن الخطوات الأولى، حتى وإن بدت محدودة التأثير، هي التي تفتح الباب أمام التعلم، والتكيّف، والتطور.

وركّز سامبا على دور الأفراد داخل أي منظومة، مشيراً إلى أن التغيير لا يأتي فقط من القمة، بل يمكن أن يبدأ من شخص واحد، أو فكرة واحدة، أو مبادرة محدودة النطاق.

وحول التكنولوجيا والمنصات الرقمية، أوضح سامبا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في ابتكار الأدوات فحسب، بل في كيفية استخدامها لخلق قيمة إنسانية واجتماعية مستدامة، فالتكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة يمكن أن تضخم الأثر الإيجابي أو السلبي، تبعاً للنية وطريقة التطبيق، ومن هنا تأتي «أهمية الوعي بالقرارات الصغيرة، التي تُتخذ يومياً أثناء تطوير أي منتج أو خدمة».