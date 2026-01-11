«Wio» يطلق أول حساب مصرفي لصناع المحتوى

أطلق «بنك Wio» أول حساب مصرفي مصمم خصيصاً لصناع المحتوى ورواد الأعمال الرقميين في دولة الإمارات، مزوَّداً بمزايا حصرية تسهّل إدارة الدخل والمدفوعات ودعم نمو الأعمال، بدءاً من التحويلات العالمية السلسة، وصولاً إلى الأدوات المالية الذكية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمال المبدعين.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق في البنك، أمينة طاهر، إن مشاركتها في قمة المليار متابع للعام الثاني على التوالي تسهم في تعزيز خبراتها، من خلال التفاعل مع أبرز صناع المحتوى على المستويين العربي والعالمي، مضيفة أن إطلاق أول حساب مصرفي مصمم خصيصاً لصناع المحتوى يُعدّ أحد أبرز الإنجازات التي نفخر بتحقيقها.

وأكدت أن الحساب، الذي أطلق بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، يمكن فتحه خلال 72 ساعة فقط، ويتميز بكونه متعدد العملات ورقمياً بالكامل، ولا يتطلب حداً أدنى من الرصيد، موضحة أن الحساب يتيح للمستخدم أدوات ذكية لإدارة الفواتير والأعمال بسهولة دون الحاجة إلى محاسب، مشيرة إلى أن فكرة إطلاق هذا الحساب نشأت لديها من خلال تفاعلها مع صناع المحتوى على هامش الدورة الماضية من قمة المليار متابع.