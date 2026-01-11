فيرا سليفينسكا تحفّز المؤثرين على خوض غمار «البلوك تشين»

سلطت رئيسة تطوير الأعمال العالمية في AIR Media-Tech، فيرا سليفينسكا، الضوء على التحوّلات الجوهرية التي يشهدها اقتصاد صناعة المحتوى، ودور تقنيات البلوك تشين في فتح آفاق جديدة لتمويل المبدعين، وتحويل إيراداتهم إلى أصول قابلة للاستثمار.

وقالت سليفينسكا - خلال جلسة بعنوان «كيف تعيد البلوكتشين والتوكينز صياغة قواعد استثمارات صنّاع المحتوى» ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع - إن اقتصاد صنّاع المحتوى، الذي تُقدّر قيمته حالياً بنحو 250 مليار دولار، مرشّح للنمو إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2027، معتبرة أن ترميز جزء محدود من هذا السوق عبر البلوك تشين كفيل بخلق قطاع استثماري جديد قائم على عوائد حقيقية، يعيد رسم العلاقة بين المبدعين والجمهور ورأس المال.

وأكدت أن صنّاع المحتوى يمثلون أصولاً استثمارية حقيقية، نظراً لشفافية أدائهم وإمكانية قياس نموهم بشكل يومي من خلال عدد المشاهدات والمشتركين والإيرادات، مشيرة إلى أن التحوّل الأكبر حالياً في عالم البلوك تشين يتمحور حول ترميز الأصول الواقعية المرتبطة بتدفقات نقدية فعلية، وهو ما يشمل اليوم قطاعات مثل العقارات والسندات، ويمتدّ حالياً إلى اقتصاد صنّاع المحتوى.

وضربت مثالاً بتجربة دبي في ترميز العقارات، إذ تمكّن مستثمرون من عشرات الدول من امتلاك حصص صغيرة في عقارات كبرى، معتبرة أن النموذج نفسه قابل للتطبيق على قنوات يوتيوب وحسابات صُنّاع المحتوى، عبر تحويل جزء من إيراداتهم المستقبلية إلى رموز رقمية قابلة للتداول.