مؤثرون: «قمة المليار متابع» محطة ملهمة لنشر الإيجابية

وصف عدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى الأجانب والعرب المشاركين في «قمة المليار متابع» الحدث بالمحطة المحورية الملهمة في صناعة الإعلام الرقمي على مستوى العالم، متجاوزاً دوره التقليدي كملتقى للتعارف، ليترسخ كمنصة شاملة للتعليم والتنمية.

وقال سايمون سكويب إن حصوله على جائزة صانع المحتوى عن فئة المحتوى الإبداعي المؤثر في الدورة السابقة كان نقطة تحول في مسيرته المهنية، مشيراً إلى أن مرور عام على الجائزة عزز شعوره بالمسؤولية لتقديم محتوى هادف.

وأضاف أن الدعم الذي وفرته الجائزة مكّنه من مساعدة الآلاف على تحقيق خطوات عملية نحو أحلامهم، وإتاحة فرص التعلم المجاني لمئات الملايين، ما يثبت قدرة المحتوى الإنساني على إحداث تغيير حقيقي ومستدام.

وفي سياق الأبعاد العالمية للقمة، وصف أعضاء فريق «ريتيرمنت هاوس» من الولايات المتحدة، مشاركتهم في النسخة الرابعة من القمة التي تختتم اليوم بأنها تجربة ملهمة، تجسّد الدور المتنامي لصناع المحتوى في نشر الإيجابية، وأوضحت «مابل»، إحدى أعضاء الفريق الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقراً له، أن الفريق الذي بدأ قبل خمس سنوات استطاع الوصول إلى أكثر من 10 ملايين متابع وخمسة مليارات مشاهدة حول العالم، بفضل محتواهم الذي يركز على صناعة الضحك، والحفاظ على الطاقة والحيوية، بغض النظر عن العمر، مؤكدة أن القمة تتيح تفاعلاً مباشراً يجسّد قوة المحتوى الرقمي في توحيد الناس حول قيم مشتركة.

وعلى صعيد التطور التنظيمي، أوضح مقدم الحفل في قمة المليار متابع، أحمد الطنيجي، أن النسخة الحالية شهدت تطوراً نوعياً مقارنة بالعام الماضي، سواء من حيث التنظيم أو حجم المشاركة وتنوع الجنسيات.

من جانبهم، قدّم صنّاع المحتوى العرب رؤاهم حول تطور أدوات الصناعة، إذ اعتبر عيسى الحبيب أن مشاركته كمتحدث للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات من الحضور تشكل محطة مهمة، واستعرض منهجيته في صناعة الفيديوهات المنتشرة التي تمر بمراحل جمع المعلومات، واتخاذ القرار، وبناء النص، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتسريع وتحسين الإنتاج، دون أن يشكل تهديداً للمحترفين.

فيما رأى آدم بطاينة الذي يشارك للمرة الثانية أن القمة باتت أكثر انفتاحاً على الجمهور الدولي، مؤكداً على أهمية رسالته في تعزيز إطالة العمر الصحي، وضرورة احترام ذكاء المشاهد من خلال تقديم معلومات عميقة وبسيطة، بعيداً عن الانسياق الكامل وراء الأرقام على حساب هوية صانع المحتوى.

سايمون سكويب:

. القمة عززت شعوري بالمسؤولية لتقديم محتوى هادف ومساعدة الآلاف.

عيسى الحبيب:

. سعيد بمشاركتي كمتحدث للمرة الأولى بعد 3 سنوات من الحضور.