مديرو شركات ناشئة يرسمون خارطة طريق للنجاح

أكد مديرو شركات ناشئة متخصصة في صناعة المحتوى أن دبي تشكّل بيئة حاضنة ومحفّزة لنمو المواهب والشركات الناشئة، بما توفره من منظومة داعمة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال، راسمين خارطة طريق لكيفية تحول المحتوى من مجرد أداة تسويقية إلى ركيزة استراتيجية في بناء شركات ناجحة حققت قيمة اقتصادية ملموسة، وعابرة للحدود.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «مواهب اقتصاد المحتوى.. نشأة شركات اليونيكورن»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع التي تختتم اليوم في دبي.

وشارك في الجلسة كل من غسان كايد، المؤسس والمدير الإبداعي لوكالة «برغرز آند هووديس»، وهي وكالة إبداعية مقرها في دبي ومتخصصة في إنشاء الأفلام، وطارق صبوح، المدير الإبداعي في «إستي لودر» المتخصصة في صناعة المحتوى، وخوان سالازار المدير الإبداعي في شركة هافاس الشرق الأوسط، والتي تتخذ من دبي مركزاً رئيساً لها، وهي جزء من شركة عالمية تعمل في مجال الإعلام والاتصالات والتسويق الرقمي.