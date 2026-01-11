ويل سميث عن دبي: تمتلك طاقة فريدة

أكد النجم العالمي ويل سميث أن التكنولوجيا، مهما بلغت من تطور، لا يمكن أن تحل محل الإنسان أو تجربته العاطفية، مشدداً على أن جوهر أي تقدم تقني حقيقي يكمن في قدرته على خدمة «القصة الإنسانية» وتعزيز التواصل بين البشر، لا في استبدال المشاعر أو القيم.

وقال إن الخوف هو العدو الأكبر للأحلام، وإن القدرة على تقبّل عدم الارتياح هي المفتاح لاكتشاف الجمال والسعادة، سواء في الحياة أو في العمل أو في بناء المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من القطب إلى المدن المستدامة»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام وتختتم أعمالها اليوم في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وشارك في الجلسة إلى جانب ويل سميث كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سي القابضة» المطورة لمشروع المدينة المستدامة في دبي، فارس سعيد، وأدار الجلسة خالد العامري، صانع المحتوى والمؤثر الإماراتي سفير قمة المليار متابع، في حوار جمع بين التجربة الإنسانية العميقة والرؤية المستقبلية للمدن المستدامة.

وأعرب سميث عن حبه العميق لمدينة دبي، مؤكداً أنها تحتل مكانة خاصة في قلبه، واصفاً إياها بإحدى مدينتيه المفضلتين في العالم إلى جانب ميامي. وأوضح أن دبي تمتلك طاقة إنسانية وإبداعية فريدة، وتضم «جواهر خفية» تعكس روح الابتكار والتنوع، معتبراً أن «المدينة المستدامة» تمثل نموذجاً ملهماً لهذا التوجه.

وعن الاستدامة ومستقبل المدن، أشاد سميث بما شاهده في «المدينة المستدامة» بدبي، معتبراً أنها تمثل نموذجاً متقدماً سابقاً لعصره، إذ سبقت العالم بما لا يقل عن 10 سنوات في طريقة التفكير بالعيش المتناغم مع الكوكب. ولفت إلى أن المجتمعات المستقبلية يجب أن تُبنى حول الإنسان والعلاقات الاجتماعية لا حول التكنولوجيا وحدها.