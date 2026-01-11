صانع محتوى بدرجة طبيب: نقدم المعلومة الموثوقة

أكد المتخصص في صحة المرأة وصانع المحتوى الطبي، الدكتور المصري أحمد عزت، أن التعليم الطبي ونشر الوعي لا يقلان أهمية عن العمل داخل العيادات وغرف العمليات، مشيراً إلى أن كثيراً من المرضى لا يدركون أنهم يعانون مشكلات صحية إلا بعد وصولهم إلى مراحل متقدمة، بسبب غياب المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب.

وقال الدكتور عزت - على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من قمة المليار متابع بدبي - إن عصر وسائل التواصل الاجتماعي غيّر شكل تلقي المعلومات الصحية، موضحاً أن المريض أصبح في كثير من الأحيان يثق بالمؤثر أكثر مما يثق بالطبيب، لأنه يرى المؤثر يومياً عبر المقاطع والبث المباشر والقصص، بينما قد يتجنب الذهاب إلى الطبيب أصلاً خوفاً من مواجهة المرض. وأوضح أن هذه الفجوة أدت إلى انتشار معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة يقدمها بعض المؤثرين غير المختصين، ما يعرّض صحة الناس للخطر، معتبراً أن الحل يتمثل في أن يصبح الطبيب نفسه صانع محتوى، ومؤثراً يقدم المعلومة الصحيحة بأسلوب مبسط وجذاب.