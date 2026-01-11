مبادرات نوعية لمنصات عالمية في قمة المليار متابع

حظيت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، بمشاركة واسعة لمنصة «سناب شات»، استضافت خلالها أكثر من 20 جلسة وورشة عمل ولقاء حوارياً في «سناب شات هاوس» ضمن فعاليات قمة المليار متابع، التي تختتم اليوم بدبي، وسط مشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليارات متابع.

وهدفت الجلسات وورش العمل واللقاءات الحوارية لتمكين صناع المحتوى، وتزويدهم بالأدوات والمعارف والاستراتيجيات اللازمة لزيادة أعداد المتابعين، وتطوير مسار مهني مستدام، وإتقان فن السرد القصصي عبر «سناب شات».

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، سعيد العطر، أن قمة المليار متابع تواصل تطوير رؤاها وبرامجها من أجل الارتقاء بصناعة المحتوى، والاهتمام بالمواهب من خلال توثيق شراكاتها مع كبرى المنصات العالمية، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع تمثل محطة نوعية في مسيرة هذا الحدث العالمي.

ونوه بالدور الحيوي لمنصات التواصل الاجتماعي في تطوير قدرات صناع المحتوى، وفتح آفاق واسعة أمامهم لتنمية أعمالهم، وإحداث التأثير الإيجابي في واقع المجتمعات، انطلاقاً من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة والاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال مدير عمليات «سناب شات» في الإمارات، أنطوان شلّيطا: «تأتي مشاركتنا في القمة لتؤكد التزامنا بإطلاق مبادرات نوعية مثل مسرعات سناب شات، الذي يهدف إلى تزويد صنّاع المحتوى بالمهارات والأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النمو المسؤول، وتعزيز القدرة على السرد القصصي الإبداعي، وتحويل الإبداع إلى فرص مستدامة على (سناب شات)».

وتولي «سناب شات» اهتماماً كبيراً بصقل المواهب وتنميتها، من خلال مبادراتها الرائدة، ومنها: برنامج مسرعات سناب شات، الذي تضمن خلال قمة المليار متابع 10 جلسات متخصصة، صممت لتوجيه صناع المحتوى الناشئين في جميع مراحل مسيرتهم الإبداعية. وقاد الجلسات فريق من خبراء «سناب شات». وعقدت مدرسة سناب، خلال القمة أربع جلسات، لتعريف صناع المحتوى بأفضل الممارسات لاستخدام المنصة.

«كوميديا وقهوة»

استضاف «سناب شات هاوس» مجموعة من الحوارات المتخصصة، قدمها نخبة من صناع المحتوى، طرحوا رؤى شخصية ملهمة. ومنها جلسة رئيسة ترفيهية بعنوان «كوميديا وقهوة»، التي تعد أول جلسة فكاهية لصانع محتوى في «سناب شات» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعرضت بأسلوب فكاهي رحلة صانع المحتوى، قدمها محمد حلمي، أحد أبرز نجوم الكوميديا الارتجالية الصاعدين في العالم العربي، ومؤسس شركة «حلمي مان إيفنتس».