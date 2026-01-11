رئيس معهد «نابليون هيل»: لا تستسلموا أمام الإخفاقات

كشف رئيس مجلس إدارة معهد نابليون هيل، رائد الأعمال المعروف والرئيس التنفيذي السابق لشركة «لي ستاينبيرغ للرياضة والترفيه»، ديفيد ميلتزر، عن أسرار تحويل التحديات إلى فرص نجاح، مستعرضاً خلال جلسة بعنوان «لماذا يدمّر الأشخاص السلبيون قناتك، وإبداعك، ومسيرتك المهنية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، تجربته الإنسانية والمهنية.

وأضاف ميلتزر أنه كان لسنوات طويلة يقيس قيمته الذاتية بتقلّبات ثروته، حتى الصغيرة منها، محيطاً نفسه بأشخاص وأفكار لا تخدم نموّه الحقيقي، مؤكداً أن التأمل والوعي الذاتي شكّلا ركيزتين أساسيتين في رحلة التعافي، إلى جانب إعادة تشكيل دائرته الاجتماعية، حيث قرر الابتعاد عن المؤثرات السامة، بما في ذلك قطع علاقته بثلاثة من أصدقاء الطفولة.

وأشار إلى أنه كان يشعر، رغم شهرته ونجاحاته، بفراغ داخلي عميق، ما قاده إلى تبنّي رسالة تقوم على احترام الاختلافات الإنسانية.

وقدم إرشادات عملية للجمهور، داعياً إلى وضوح الرغبات، ومواءمة السلوكيات والأولويات اليومية مع القيم العليا، وعدم الاستسلام أمام الإخفاقات، معتبراً أن النجاح الحقيقي هو نتاج التفاني المستمر.