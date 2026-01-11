مهرجان الشارقة للآداب في محطة الختام اليوم

أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أميرة بوكدرة، أن مهرجان الشارقة للآداب الذي يختتم دورته الثانية اليوم، تحت شعار «مجتمعٌ تنسجه الحكايات 2026»، يتميز بكونه من المجتمع إلى المجتمع، إذ يتضمن الكثير من الجلسات الحوارية والورش التفاعلية التي أصبحت أكثر عمقاً، ما يشعر المجتمع وزوار المهرجان بأن فعالياته من جلسات وورش منسجمة مع اهتماماتهم الأدبية والثقافية والتاريخية والتراثية، إلى جانب التصوير وحتى الطهي.

وأشارت إلى أن أكثر من 40 دار نشر إماراتية تعرض أحدث إصداراتها، خصوصاً في الأدب الإماراتي.

ويسعى المهرجان إلى دعم وتشجيع الإبداع الأدبي الإماراتي، وإبراز مواهب الكتّاب المحليين، وتعزيز التواصل المباشر بين الكتّاب والقرّاء، وخلق مساحة للحوار وتبادل الأفكار، ونشر ثقافة القراءة، وترسيخ حب الأدب والمعرفة لدى فئات المجتمع المختلفة، ودعم قطاع النشر والصناعات الثقافية، والإسهام في تنميتها واستدامتها، وتعزيز مكانة الشارقة كعاصمة للثقافة والفنون ومنصة للتلاقي الثقافي بين الشعوب.