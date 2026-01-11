تارا بالميري.. من «سي إن إن» إلى «يوتيوب»

وصفت الإعلامية الأميركية، تارا بالميري، مشاركتها في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع بدبي بالتجربة الملهمة، في ظل اجتماع هذا العدد الكبير من المبدعين وصنّاع المحتوى في منصة واحدة، مشيدةً بالتنوع الكبير في المواهب والأساليب الإبداعية التي تجمعهم القمة.

وقالت بالميري، التي عملت في مؤسسات إعلامية كبرى، من بينها «سي إن إن» و«إيه بي سي» و«نيويورك بوست»، وأخيراً منصة «بوك»، إنها قررت مغادرة الإعلام التقليدي، وإطلاق مشروعها الإعلامي الخاص عبر «The Tara Palmeri Show» على «يوتيوب»، ونشرتها البريدية «Red Letter»، لتقديم نموذج جديد لما وصفته بـ«الصحافة الإبداعية»، التي تضع المحتوى الإخباري مباشرة، حيث يوجد الجمهور، على الهواتف والمنصات الرقمية وعند الطلب. وأوضحت أن سلوك الجمهور تغيّر بشكل جذري، ولم يعد يعتمد على التلفزيون كما في السابق، بل بات يستهلك الأخبار عبر مقاطع قصيرة ومنصات التواصل والـ«بودكاست» و«يوتيوب».