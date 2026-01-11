ماجد المهندس يلامس المشاعر في دبي.. ويوجّه رسالة للوطن العربي بأكمله

أمسية مفعمة بالرومانسية وعابقة بالنغم الخليجي، قدمها النجم ماجد المهندس، أول من أمس، في كوكا كولا أرينا، ضمن حفلات مهرجان دبي للتسوّق.

وعلى مدى ساعتين، قدّم ماجد المهندس باقة من أبرز أغنياته، سواء الجديدة التي لاقت رواجاً كبيراً، أو الأغنيات القديمة التي تعيش في وجدان جمهوره الذي راح يردد كلماتها مع نجمهم المحبوب، مختتماً الحفل برسالة صادقة، عبر أغنية «جنة يا وطنا» التي ردد خلالها أسماء بلدان الوطن العربي.

وفي أجواء مفعمة بالحماس والتفاعل بدا واضحاً حجم الارتباط الكبير بين الفنان وجمهوره منذ اللحظات الأولى للحفل، وتجلى ذلك في الأصوات التي علت من مختلف أرجاء المسرح مرددة كلمات أغنياته بحب وشغف. هذا التفاعل هو ثمرة مسيرة فنية طويلة استطاع المهندس من خلالها ترسيخ مكانته في قلوب محبيه، وقد اختصر هذه المسيرة في الحفل باختياره الأغنيات التي شكلت له محطات بارزة، إذ استهل حفل دبي على وقع موسيقى أغنية «فهموه» التي أصدرها منذ سنوات، ولكنها تصدرت «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لينتقل بعدها إلى أغنية «تناديك»، و«عطشان» التي تعالت معها أصوات الجمهور الذي راح يردد كلمات هذه الأغنيات بكل حب. وتابع الحفل على الإيقاع الخليجي مع أغنية «يهزك الشوق» و«خلي يسوي اللي يعجبه»، وأغنية «حرام»، التي شكلت محطة تفاعل لافتة خلال الحفل.

أما الجانب الرومانسي، فكان له حضور طاغٍ، إذ خصص ماجد المهندس أكثر من وقفة غنائية لهذا اللون الذي يلامس المشاعر، فقدم أغنية «بين ايديا» وسط أجواء هادئة امتزجت فيها أضواء الهواتف التي أشعلها الجمهور بالمشاعر، قبل أن يتبعها بأغنية «جننت قلبي»، التي جمعت بين العاطفة الصادقة وألحان الغزل، لتتحول المدرجات إلى جوقة واحدة تردد الكلمات في مشهد يعكس عمق ارتباط الحضور بأغنيات الفنان الرومانسية.

ولم يخلُ الحفل من استحضار التراث، إذ قدم المهندس مجموعة من المواويل بإحساس عالٍ، وجمعها مع أغنيات تحمل إيقاع النغم العراقي، ومنها أغنية «على مودك»، لينتقل بعدها إلى «يا حب يا حب»، و«بديت أطيب» التي واصل معها الجمهور التفاعل والتصفيق والهتافات التي ألهبت أجواء المسرح.

وعلى وقع أغنية «سحرني حلاها» التي طالبه الجمهور بغنائها منذ بداية الحفل، بلغ الحماس ذروته، حيث شارك الجمهور الفنان الغناء، لتأكيد مكانة هذه الأغنية الخاصة في قلوبهم.

وختم ماجد المهندس حفله مع أغنية «جنة يا وطنا» التي حملت رسالة وجدانية صادقة، إذ شكلت تحية لجميع الأوطان العربية، وحرص الفنان من خلالها على ذكر أسماء دول الوطن العربي، في لفتة نالت استحسان الجمهور، الذي تفاعل مع اسم كل دولة بحرارة كبيرة، فكانت بمثابة تحية إلى جمهوره الممتد على مساحة الوطن العربي بأكمله، وختام يليق بحفل اتسم بالتنوّع والحضور والتفاعل الاستثنائي.

أمنيات 2026

أعرب الفنان ماجد المهندس عن سعادته بالتواجد في دبي ولقاء الجمهور وإحياء الحفل ضمن مهرجان دبي للتسوّق، مسلطاً الضوء خلال مؤتمر صحافي قبيل انطلاق الحفل، على ألبومه الجديد، لاسيما أن أغنياته الجديدة حققت ملايين المشاهدات. وقال: «قدّمت مجموعة من الأغنيات العراقية الجديدة، وتعاونت مع العديد من الشعراء العراقيين ومع الملحن الكبير علي صابر، وارتأيت تقديم مزيج من الأغنيات التي تحمل الحزن والسعادة، والألبوم الجديد يتضمن 12 أغنية متنوّعة». أما عن أمنياته للعام الجديد، فعبر ماجد المهندس عن أمنياته بدوام الصحة، وأن يكون يعم الأمان جميع الدول.

