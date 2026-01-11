قصائد من 7 بلدان في أمسية واحدة

وسط جمهور كبير، نظمت الأمسية الخامسة ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي في بيت الشعر بالشارقة، أول من أمس.

وقدّم المبدعون السبعة تجارب متنوّعة في الرؤى والأساليب، وهم: الإماراتي عبدالله الهدية، والجزائري عقبة مزوزي، والفلسطيني مصطفى مطر، والسورية ريمان ياسين، والعراقي هزبر محمود، والسعودي حسين آل عمار، واليمني محمد السودي.

وأسهمت قراءات الشعراء في إثراء المشهد الشعري للأمسية، وتنوّعت نصوصهم بين التأمل الوجودي، والهم الإنساني، واستحضار الذاكرة الفردية والجمعية.