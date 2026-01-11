%57 من موظفي ألمانيا منفتحون على تغيير عملهم

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف العاملين في ألمانيا منفتحون على تغيير وظائفهم. وبحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من بوابة التوظيف «إنديد»، وشمل 1000 موظفة وموظف في ديسمبر الماضي، ذكر 57.7% من المشاركين أنه يمكنهم تصوّر العمل في وظيفة أخرى، بزيادة تقارب 3% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه النسبة 55%. وقال ثلث هؤلاء إنهم يرغبون في تغيير وظائفهم بحلول منتصف هذا العام.

وفي الوقت نفسه، أفاد نحو 70% من المشاركين بأنهم راضون عن وظائفهم الحالية، ومع ذلك فإن نحو نصفهم يفكرون في الانتقال إلى وظيفة أخرى. وأرجع كثيرون ذلك إلى الرغبة في أجر أفضل (41%)، ومزيد من التقدير (32%). وعزا آخرون الرغبة في تغيير الوظيفة إلى ظروف العمل غير المناسبة (26%)، مثل عدم إتاحة العمل من المنزل، أو جداول العمل الجامدة.