أوبرا واشنطن الوطنية تنسحب من مركز كينيدي للفنون

أعلنت دار الأوبرا الوطنية في واشنطن، أول من أمس، أنها ستنقل عروضها بعيداً عن مركز كينيدي، في رحيل آخر رفيع المستوى، بعد استحواذ الرئيس دونالد ترامب على مركز الفنون المسرحية في العاصمة الأميركية.

وقالت الأوبرا إنها ستسعى إلى إنهاء ارتباطها بمركز كينيدي من خلال «انتقال ودي»، وستعود إلى العمل بشكل مستقل. وأشارت إلى القيود المالية التي فرضت عليها، بعد أن أقال ترامب مجلس إدارة مركز كينيدي، وعيّن حلفاء للإشراف عليه.

وأضافت الأوبرا في بيان أنها ستقلص موسم الربيع، وستنقل العروض إلى أماكن أخرى. ولم يذكر البيان ترامب أو قرار مجلس الإدارة الجديد لمركز كينيدي بإضافة اسم الرئيس إلى المركز. وعلى الرغم من أن الكونغرس لايزال يطلق عليه رسمياً اسم مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية، إلا أن الجزء الخارجي للمبنى والموقع الإلكتروني يشيران إليه الآن باسم مركز ترامب كينيدي.