قصة نادرة عن «سوبرمان» بـ 10 سنتات.. تباع بـ 15 مليون دولار

بيعت نسخة نادرة من كتاب القصص المصورة الذي قدم للعالم شخصية سوبرمان، والتي سرقت ذات مرة من منزل الممثل الأميركي نيكولاس كيدج، مقابل مبلغ قياسي بلغ 15 مليون دولار.

وأعلن عن الصفقة الخاصة لشراء كتاب «أكشن كوميكس رقم 1» للقصص المصورة أول من أمس. ويتجاوز هذا المبلغ، المبلغ القياسي السابق لكتاب قصص مصورة في نوفمبر الماضي، عندما بيعت نسخة من كتاب «سوبرمان رقم 1» في مزاد بمبلغ 9.12 ملايين دولار.

وقام بالتفاوض على بيع نسخة «أكشن كوميكس رقم 1» شركة «متروبوليس كوليكتبلز/ كوميك كونيكت»، التي قالت إن مالك الكتاب والمشتري طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

وكانت القصة المصورة - التي بيعت بمبلغ 10 سنتات عندما صدرت عام 1938 - عبارة عن مختارات من القصص حول شخصيات غير معروفة الآن في الغالب. لكن على عدد قليل من اللوحات، تم سرد القصة الأصلية لميلاد سوبرمان على كوكب يحتضر، ورحلته إلى الأرض، وقراره كشخص بالغ «تحويل قوته العملاقة إلى قنوات تفيد البشر».

ويعد نشر القصة بداية أدب الأبطال الخارقين. وقال رئيس شركة «متروبوليس كوليكتبلز/ كوميك كونيكت»، فينسينت زورزولو، إن هناك نحو 100 نسخة معروفة من كتاب «أكشن كوميكس رقم 1».