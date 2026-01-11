نصيحة «لينكد إن» لصنّاع المحتوى: عليكم بالمصداقية

أكد رئيس قسم الابتكار في «لينكد إن»، سام سي سي، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات تتيح لصنّاع المحتوى الاستفادة بشكل أكبر من المنصة، موجهاً نصائح لصنّاع المحتوى وللملتحقين الجدد بالمنصة لتحقيق أكبر استفادة منها.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي تستضيفها دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام، وتختتم أعمالها اليوم.

وقدم سام، خلال جلسة بعنوان «المرحلة التالية لصناع المحتوى على لينكد إن»، نصائح لصنّاع المحتوى على «لينكد إن»، منها ضرورة إدراك تفرد المنصة وتخصصها، مشيراً إلى أن معظم الناس يأتون لمعرفة المزيد عن أفراد شبكتهم المهنية على المنصة، وكذلك مشاركة خبراتهم، ومعرفة آخر المستجدات المهنية على الموقع.

وأضاف أن مهمة المنصة مختلفة عن غيرها، فهي تهتم بشكل أساسي بتوفير الفرص الاقتصادية، وتريد أن يكون المحتوى مناسباً لهذا الهدف. وشدد على أن على صناع المحتوى على «لينكد إن»، إدراك الاختلاف بينها وبين المنصات الاجتماعية الأخرى، وفي مقدمة ذلك اختلاف الجمهور، لافتاً إلى ضرورة أن يركّز صانع المحتوى في «لينكد إن» على المصداقية والتفاعل، والتحدث بطريقته الخاصة المعبرة عن شخصيته، ومشاركة الفرص المهنية، ليحصل على مؤشر للنجاح، وهو تفاعل الجمهور.