خبراء: مشاهدة المحتوى الرديء على التواصل الاجتماعي قد يسبب تعفن الدماغ

اعتبر خبراء طبيون أن قضاء فترات طويلة في مشاهدة المحتوى الرديء عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة، يمكن أن يسبب يسمى «تعفن الدماغ».

وقال كبير المراسلين الطبيين في شبكة سي إن إن الدكتور سانجاي غوبتا، نقلاً عن خبراء طبيين، إن «تعفن الدماغ» يؤدي إلى التدهور المعرفي وضباب الدماغ وتقصير فترة الانتباه.

وأضاف أن مشاهدة المحتوى الرديء لأكثر من ثلاث ساعات للمراهقين، قد تضاعف خطر إصابتهم بالاكتئاب.

وبين أن الإفراط في المشاهدة يؤثر على أدمغتنا، حيث يتسبب بترقق مناطق معينة من الدماغ تسمى القشرة المخية المسؤولة عن ذاكرتك وإدراكك.

وأكد أنه يمكن منع «تعفن الدماغ»، من خلال الحد من وقت استخدام الشاشات.