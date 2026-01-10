هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الحديد" و "فيتامين سي" معاً

يُعد الحديد و"فيتامين سي" من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، ويُفضل أحيانًا تناولهما معًا، حيث يساعد فيتامين سي على تحسين امتصاص الحديد، خاصة الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية مثل السبانخ. ويُعد هذا مهمًا لمن يعتمدون على مصادر نباتية للحصول على الحديد، مثل النساء في فترة الحيض.

ويساعد الجمع بين الحديد و"فيتامين سي" في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، إذ يساهم الحديد في تصنيع خلايا الدم الحمراء ودعم نمو الجسم ووظائف الدماغ، بينما يدعم "فيتامين سي" الجهاز المناعي ويعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من التلف.

ويمكن الحصول على الحديد و"فيتامين سي" من المكملات الغذائية أو الفيتامينات المتعددة، ويُنصح أحيانًا بتناولهما بعد الطعام لتقليل اضطرابات المعدة. مع ذلك، لا توجد جرعة قياسية للجمع بينهما، ويجب استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة، خاصة أن تناول جرعات زائدة من الحديد قد يكون ضارًا.

في المقابل، يعد "فيتامين سي" آمنًا نسبيًا، حيث يطرح الجسم الفائض منه بسهولة، لكنه قد يسبب الإسهال أو اضطرابات المعدة عند تناول جرعات عالية جدًا، بينما يمكن للحديد أن يؤدي إلى الإمساك والغثيان وآلام البطن عند الإفراط في تناوله.

وينبغي الانتباه إلى التفاعلات الدوائية المحتملة، إذ قد يقلل فيتامين سي من فعالية أدوية معينة مثل الستاتين أو علاجات السرطان، وقد يتفاعل الحديد مع أدوية الغدة الدرقية أو أدوية مرض باركنسون ومضادات الحموضة.

باختصار، تناول الحديد مع "فيتامين سي" آمن لمعظم الأشخاص ويساعد على تحسين امتصاص الحديد، لكن من الضروري الالتزام بالجرعات الموصى بها ومراجعة الطبيب عند وجود حالات طبية أو أدوية قد تتأثر بالمكملات.