دراسة: تناول هذا الطبق يزيد فرص بلوغك عمر الـ 100

أظهرت دراسة صينية حديثة نتائج مفاجئة تتحدى الاعتقاد السائد بأن الأنظمة الغذائية النباتية هي الأفضل لإطالة العمر، إذ وجدت أن تناول اللحوم ضمن نظام متوازن قد يرتبط بارتفاع فرص البقاء على قيد الحياة حتى سن المئة.

وشملت الدراسة 5203 مشاركين صينيين جميعهم في سن الثمانين أو أكثر عند بدء الدراسة حيث بلغ 1495 منهم سن المئة، بينما توفي 3744 قبل بلوغ هذا العمر.

وأظهرت النتائج وفقا لـ"الديلي ميل" أن الأشخاص الذين امتنعوا عن تناول اللحوم كانوا أقل احتمالا بنسبة 19% لبلوغ سن المئة مقارنة بآكلي اللحوم، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 29% بين النباتيين الصرف.

ولفتت الدراسة إلى أن النباتيين الذين يدرجون البيض ومنتجات الألبان في نظامهم الغذائي لديهم انخفاض بنسبة 14% في فرص بلوغ سن المئة، كما ارتبطت الأنظمة النباتية التي تشمل الأسماك بانخفاض مماثل في الاحتمالات.

وأوضح الباحث الرئيسي، الدكتور شيانغ غاو من جامعة فودان، أن كبار السن قد يحتاجون إلى عناصر غذائية أساسية موجودة في اللحوم، مشيراً إلى أن النظام الغذائي المتوازن الذي يجمع بين الأطعمة النباتية والحيوانية قد يكون الأنسب لدعم البقاء، خصوصاً لمن يعانون من نقص الوزن.

وفي الوقت نفسه، أكدت الدراسة على أهمية الخضراوات، حيث ارتبط تناولها يومياً بزيادة احتمال بلوغ سن المئة بنسبة تجاوزت 84% مقارنة بمن لا يستهلكونها بانتظام.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني تشجيع اتباع نظام غذائي يعتمد كلياً على اللحوم، بل تدعو إلى توازن بين المكونات النباتية والحيوانية لدعم طول العمر، مع مراعاة الحالة الجسدية لكبار السن وتأثيرها على استفادتهم من كل نوع من الغذاء.