سكان بيرمنغهام يصابون بالرعب: السماء حمراء ليلاً .. وردية نهاراً.. فما السبب ؟

موجة من الخوف والرعب اجتاحت سكان مدينة بيرمنغهام في بريطانيا عندما تحولت السماء إلى اللون الأحمر القاني ليلاً، وذلك بالتزامن مع تساقط كثيف للثلوج غطت كافة أنحاء المدينة وتسببت بصعوبات في الحركة والطرق.

وسرعان ما تداول البريطانيون العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق اللون الوردي المرعب الذي غطى سماء مدينة بيرمنغهام الواقعة إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن، وسط تساؤلات عن سبب الظاهرة، وما إذا كانت مرتبطة بالعاصفة الثلجية التي تضرب بريطانيا، قبل أن يتبين سريعاً بأن الأمر لا يعدو كونه أضواء صناعية من فعل الإنسان.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "مترو" Metro البريطانية، تبين أن اللون الذي غطى سماء بيرمنغهام وتسبب بإرعاب سكانها لم يكن سوى أضواء منبعثة من ملعب نادي برمنغهام سيتي لكرة القدم.

لكن الصحيفة قالت على موقعها الإلكتروني إن هذا الشكل المختلف عن أي مرة سابقة يعود إلى أن جزيئات الثلج والغيوم كانت تُشتت الضوء المنبعث من المصابيح الضخمة في الملعب وتبعث بها عبر السماء إلى كافة أنحاء المدينة.

ويستخدم الملعب مصابيح (LED) لمساعدة عشب الملعب على التعافي بشكل أسرع، خاصة عندما تجعله الأمطار أكثر عرضة للتلف.

وأظهرت الصور الجوية المصابيح متوهجة من الملعب في نفس الوقت الذي بدأ فيه الناس بالتقاط الصور لهذه الظاهرة.