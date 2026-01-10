سيجارة رئيس الشرطة الأمريكي تسببت بحريق مدمر لدار المسنين

كشف تقرير رسمي أن سيجارة مشتعلة لرئيس شرطة في ولاية ميسوري كانت سبب الحريق الذي دمر دار رعاية المسنين المحلية خلال الصيف الماضي.

ففي الساعات الأولى من صباح السابع من أغسطس 2025، اندلع حريق هائل في دار رعاية المسنين "فيينا بوينت". وأظهرت صور التقطتها إدارة إطفاء فيينا ألسنة اللهب البرتقالية المتوهجة وهي تلتهم سقف المبنى، بينما يتصاعد الدخان بكثافة في السماء المظلمة.

وقال مسؤولو الإطفاء في فيينا: "شنت فرق الإطفاء هجومًا مكثفًا في ظل ظروف حريق شديدة، ولكن نظرًا لنقص إمدادات المياه، تقرر اللجوء إلى أسلوب دفاعي، وطلبنا دعمًا من صهاريج المياه وفرق الإطفاء الأخرى". وتمكن رجال الإطفاء من إخراج جميع من في المبنى سالمين، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ المبنى.

وكشفت كاميرات المراقبة اللحظات التي سبقت الحريق، الذي صُنِّف على أنه حادث عرضي. فأظهر مقطع فيديو، شاركه مسؤول الإطفاء في ولاية ميسوري مع قناة ABC 17، وصول رئيس شرطة فيينا، شانون تومسون، إلى دار رعاية المسنين قبيل منتصف ليل السادس من أغسطس. وبحسب التقارير، كان تومسون يستجيب لبلاغ طوارئ خاطئ.

ويُظهر الفيديو، على ما يبدو، أن الشخص الذي يُعتقد أنه تومسون دخّن سيجارة ووضعها في أصيص زهور خارج مدخل المبنى، ثم داس عليها داخل الأصيص قبل مغادرته. وبعد حوالي 90 دقيقة، اشتعلت النيران في الأصيص، لتتحول إلى حريق هائل التهم المبنى.

ويقول المحققون إن الحريق كان "نتيجة غير مقصودة لوضع شخص سيجارة مشتعلة بالقرب من مواد قابلة للاشتعال".

وأكد طومسون للمحققين أنه وضع سيجارة في الأصيص وحاول إطفاءها، مشيرًا إلى أن نوع السجائر التي كان يدخنها مصمم للإطفاء الذاتي، ولم يبتّ المدعي العام لمقاطعة ماريس، أنتوني سكوبي، بعد في توجيه اتهامات ضد طومسون. وصرح متحدث باسم سكوبي لصحيفة ديلي ميل: "لا يزال المدعي العام يُجري التحقيقات ويجمع الأدلة".

وأضاف سكوبي في بيان نشرته صحيفة مايرز كاونتي أدفوكيت في نوفمبر: "كان منفضة أعقاب السجائر على بُعد ثلاثة أمتار فقط، لكنه أطفأ سيجارته المشتعلة في أصيص بلاستيكي". أعتقد أن وصف الحريق بأنه عرضي يُعدّ استخفافًا بذكائي.