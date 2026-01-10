القرية العالمية في يناير.. أجواء وفعاليات تحتفي بثقافات العالم

تحتضن القرية العالمية في يناير الجاري باقة متنوعة من التجارب التي تحتفي بثقافات العالم، وتدعو ضيوفها إلى عيش أجواء استثنائية تجمع بين العروض الحية المبهرة، والعروض العائلية الآسرة، والمشاهد الاستعراضية المميزة. وتمتد هذه الأجواء من الموسيقى والترفيه إلى المأكولات العالمية والأجنحة الزاخرة بالألوان، لتنبض الوجهة بلحظات لا تنسى تناسب جميع الأعمار، بما يضمن لضيوفها رحلة متجددة مليئة بالدهشة والاكتشاف.

وأحيت القرية العالمية أمسية موسيقية استثنائية مع الفنان اليمني حسين محب، على المسرح الرئيس مساء أمس، حيث قدم عرضاً يجمع الإحساس العالي بالإيقاع والأجواء الاحتفالية، وملأ صوته المميز أرجاء الوجهة مع باقة من أشهر أعماله، من بينها «انسى» و«سيد الأحباب»، في تجربة تفاعلية تدعو الضيوف إلى مشاركة الغناء والاستمتاع بأمسية لا تنسى.

وتقدم فرقة «ريد هوت تشيلي بايبرز» العالمية عروضها على المسرح الرئيس حتى الأول من فبراير المقبل، ومع مزيجها الاستثنائي الذي يجمع بين أنغام مزامير القربة وموسيقى الروك والبوب، تمنح عروضها الطاقة الموسيقى الاسكتلندية التقليدية روحاً معاصرة نابضة بالحيوية، في تجربة موسيقية مفعمة بالإيقاع والحماس. ويقام العرض مرتين يومياً، باستثناء أيام الثلاثاء.

وتحتفي القرية العالمية 25 يناير الجاري بتأثير أبرز النجمات في عالم الموسيقى، من خلال عرض تكريمي نابض بالحيوية يجمع بين أصوات قوية، وحركات استعراضية ديناميكية، ومجموعة من الأغاني التي تصدرت القوائم العالمية. ويأخذ العرض الضيوف في رحلة موسيقية مميزة، تستعرض أعمالاً شهيرة لتايلور سويفت وبيونسيه وسبايس غيرلز وليتل ميكس، مسلطاً الضوء على الدور الملهم للمرأة في صناعة الموسيقى وتأثيرها عبر أجيال متعاقبة.

ويقدم عرض «بيبي شارك» الحي تجارب يومية مفعمة بالمرح إلى 31 يناير الجاري، حيث تنبض العروض بالحياة على المسرح الرئيس وكذلك في مسرح الصغار. وتم تصميم العرض خصيصاً للأطفال، حيث يجمع بين حركات استعراضية ملونة، وتفاعلات ممتعة، وأغانٍ مألوفة تستمتع بها العائلات معاً في أجواء مليئة بالبهجة.

ويواصل مهرجان الصغار مع الرحالة استقبال الضيوف الصغار في منطقة مسرح الصغار إلى 15 فبراير المقبل، مقدماً باقة من العروض التفاعلية والأنشطة المصممة لتحفيز الخيال، وتعزيز الإبداع، وتشجيع التعلم باللعب.

واحتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت، تنظم القرية العالمية فعاليات من 29 يناير وإلى 5 فبراير، عبر أجواء تعكس غنى الثقافة الكويتية وعمق موروثها الوطني. وتمتد مظاهر الاحتفال في أرجاء الوجهة وجناح الكويت، حيث يستمتع الضيوف بعروض ترفيهية مستوحاة من المناسبة، وتعبيرات ثقافية نابضة، ولحظات احتفالية تجسد روح الكويت الوطنية. ويأخذ جناح الكويت الضيوف في تجربة حسية متكاملة، تجمع بين عبق القهوة العربية، وإيقاعات الطبول المستوحاة من صميم الثقافة الكويتية. كما يستضيف الجناح خمسة عروض يومياً لفرقة الشياب، لتضفي مزيداً من الحيوية على الأجواء الاحتفالية.

يُعد جناح إيران تجسيداً ملهماً للإرث الفارسي العريق، حيث يتجول الضيوف بين أروقة الأسواق التقليدية النابضة بالحياة، ويتابعون الحرفيين وهم يبدعون مصنوعات أصيلة، تشمل الخط التقليدي، وحياكة السجاد المزخرف، والمشغولات الخشبية يدوية الصنع، لتتحول كل قطعة إلى تذكار يحمل قصة. ويقدم الجناح رحلة ثقافية تحتفي بإرث إيران الغني، من الحرف الفنية الخالدة إلى النكهات العالمية الشهيرة، بما فيها الحلويات التي تحظى بمكانة خاصة لدى الضيوف.

وتجمع القرية العالمية 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة، إلى جانب ما يزيد على 3500 منفذ للتسوق وأكثر من 250 وجهة لتناول الطعام، إضافة إلى 450 مؤدياً عالمياً، يقدمون نحو 40 ألفاً و500 عرض. ويعيش الضيوف خلال شهر يناير تجارب لا تنسى تجمع بين العروض النابضة بالحياة، والنكهات العالمية، والأجواء الاحتفالية، لتتحول كل زيارة إلى احتفاء بالعالم في وجهة واحدة مميزة.