6 شعراء في رابعة أمسيات «الشعر العربي»

شهد بيت الشعر في الشارقة الأمسية الشعرية الرابعة ضمن فعاليات مهرجان «الشارقة للشعر العربي»، بحضور رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة محمد إبراهيم القصير، وسط جمهور كبير متعطش للقصيدة الجميلة والكلمات الجزلة والبلاغة والفصاحة.

وشارك في الأمسية ستة من الشعراء هم: عارف الساعدي - العراق، أمل السهلاوي - الإمارات، الدكتور أسامة تاج السر - السودان، محمد خضير - الأردن، والدكتور حسن عبده صميلي - السعودية، وإبراهيم عبدالكريم - تشاد. فيما قدم الأمسية عبدالله أبوبكر - الأردن.

وفي ختام الأمسية كرّم العويس الشعراء المشاركين.