«فزاع للصيد بالصقور» تتوّج أبطال «العامة مفتوح»

اختتمت أمس منافسات العامة مفتوح ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

واستطاع فريق الفرسان أن يكسب رمز «بيور جير فرخ» بالطير «اتش اتش 16» بزمن 17.058 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «مشرف 4» بزمن 17.165 ثانية، ليحقق فريق الميدان المركز الثالث بالطير «بي 19» بزمن 17.217 ثانية.

وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة «بيور جير جرناس» حصول فريق ندّ الميدان على الرمز بالطير «بي 09» بزمن 16.820 ثانية، فيما حلّ فريق الفرسان في المركز الثاني بالطير «49» بزمن 16.821 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق الصيرمي من خلال الطير «بي 33» بزمن 16.900 ثانية.

وفي ختام المنافسات في فئة قرموشة جرناس، تمكن سلطان أحمد الفلاسي من الحصول على الرمز من خلال الطير «توقيت» بزمن 16.803 ثانية، فيما تمكن فريق دبي من الحصول على المركزين الثاني والثالث بالطير «جي 96» بزمن 16.857 ثانية، والطير «الكرامة» بزمن 16.956.

أما في فئة قرموشة فرخ فذهب شوط الرمز إلى حمدان عيسى خرباش بالطير «لم ترى» بزمن 16.829 ثانية، فيما ذهب المركز الثاني لفريق دبي من خلال الطير «جميرا»، وجاء فريق الميدان ثالثاً بالطير «جي 516» بزمن 17.004 ثانية.